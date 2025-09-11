szeptember 11., csütörtök

Hihetetlen!

55 perce

Tankolni készülsz? Garantáltan meg fogsz lepődni az árakon

Címkék#Nyíregyháza#tankolás#üzemanyagárak

Ilyen is ritkán van! Ez történt az üzemanyagárakkal ezen a héten.

Munkatársunktól

Folytatódik a héten megszokott tendencia: pénteken sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára 589, a gázolajé 590 forint. 

Pénteken sem változnak az üzemanyagárak.
A holtankoljak.hu információi szerint pénteken sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak
Illusztráció: MW

Üzemanyagárak: itt éri meg tankolni Nyíregyházán

Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán. Ezek alapján

  • a 95-ös benzin a Lujza utcai és a Tiszavasvári úti Oplus töltőállomásokon a legolcsóbb, 586 forint literenként, míg a Kert utcai és Debreceni úti OMW kutakon 593 forint.
  • A gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen, illetve az Oplus kutakon csak 583 forint, ezzel szemben a fenti két OMW-n 597 forint literenként.
  • Az autógáz a Tokaji úti és a László utcai MOL töltőállomásokon pénztárcabarát áron, 323 forintért tankolható, ezzel szemben az Orlen kútjain 387 forint literenként.

 

