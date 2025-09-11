Hihetetlen!
55 perce
Tankolni készülsz? Garantáltan meg fogsz lepődni az árakon
Ilyen is ritkán van! Ez történt az üzemanyagárakkal ezen a héten.
Folytatódik a héten megszokott tendencia: pénteken sem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A holtankoljak.hu friss adatai alapján a 95-ös benzin literenkénti átlagára 589, a gázolajé 590 forint.
Üzemanyagárak: itt éri meg tankolni Nyíregyházán
Ahogy általában, ezúttal is megvizsgáltuk, hogy hol érdemes tankolni Nyíregyházán. Ezek alapján
- a 95-ös benzin a Lujza utcai és a Tiszavasvári úti Oplus töltőállomásokon a legolcsóbb, 586 forint literenként, míg a Kert utcai és Debreceni úti OMW kutakon 593 forint.
- A gázolaj most a Pazonyi úti és Vasgyár utcai Orlen, illetve az Oplus kutakon csak 583 forint, ezzel szemben a fenti két OMW-n 597 forint literenként.
- Az autógáz a Tokaji úti és a László utcai MOL töltőállomásokon pénztárcabarát áron, 323 forintért tankolható, ezzel szemben az Orlen kútjain 387 forint literenként.
Ezt ne hagyja ki!Karambol
1 órája
Durva baleset, hárman is ütköztek a szabolcsi szakaszon! - Mentők a helyszínen!
Ezt ne hagyja ki!Itt a szezon
5 órája
Kincseken jársz, csak le kell hajolnod értük: Szabolcs egy igazi aranybánya!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre