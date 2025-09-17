Holnaptól már más áron tankolunk – vajon mire számíthatnak az autósok?

Csütörtöktől kisebb változás jön a hazai kutakon, de nem minden autóst érint egyformán. A benzin ára marad a jelenlegi szinten, a gázolaj viszont drágulni fog.

Üzemanyagárak: változás jön a kutakon

Fotó: Illusztráció: MW

Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal – írja a holtankjoljak.hu.