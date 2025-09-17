Árvihar a kutakon
Holnaptól már más áron tankolunk – vajon mire számíthatnak az autósok?
Holnaptól már nem ugyanannyiért tankolhatunk – és nem mindegy, mit töltesz az autódba…
Csütörtöktől kisebb változás jön a hazai kutakon, de nem minden autóst érint egyformán. A benzin ára marad a jelenlegi szinten, a gázolaj viszont drágulni fog.
Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal – írja a holtankjoljak.hu.
Ma még a következő átlagárak szerint tankolhatunk (2025.09.17-én):
95-ös benzin: 589 Ft/liter
Gázolaj: 588 Ft/liter
