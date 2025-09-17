szeptember 17., szerda

Árvihar a kutakon

4 órája

Holnaptól már más áron tankolunk – vajon mire számíthatnak az autósok?

Holnaptól már nem ugyanannyiért tankolhatunk – és nem mindegy, mit töltesz az autódba…

Szon.hu

Csütörtöktől kisebb változás jön a hazai kutakon, de nem minden autóst érint egyformán. A benzin ára marad a jelenlegi szinten, a gázolaj viszont drágulni fog.

Csütörtöktől ismét változnak az üzemanyagárak Magyarországon.
Üzemanyagárak: változás jön a kutakon
Fotó: Illusztráció: MW

Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai kutak nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára emelkedik bruttó 2 forinttal – írja a holtankjoljak.hu. 

Ma még a következő átlagárak szerint tankolhatunk (2025.09.17-én):

95-ös benzin: 589 Ft/liter 

Gázolaj: 588 Ft/liter 

 

