Remek lehetőség

1 órája

Üzleti vacsorát szervez a PRIMOM Alapítvány Nyíregyházán

Szon.hu
Üzleti vacsorát szervez a PRIMOM Alapítvány Nyíregyházán

Czomba Csaba, a PRIMOM Alapítvány kuratóriumi elnöke

Fotó: MW-archív

A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, a HCE Magyarország, valamint a DigitalTech EDIH üzleti vacsorát szervez, melyen a digitális fejlődésben, fejlesztésben jelentős előrelépést tett vállalkozások mutatják be sikeres projektjeiket. 

  • Helyszín: Hotel Korona, John Bull különterem
  • Időpont: 2025. október 2. 18.00 óra (vendégfogadás 17.00 órától)
  • 18.00-18.05 Köszöntő
  • 18.05–18.30 A digitalizációs átállás jelentősége a fémiparban – Soltész Attila, ügyvezető igazgató, 4S 2000 Kft
  • 18.30–18.55 Ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek a KKV-k hatékonyságának növelésére– Ladik Szabolcs, Draken Technológia Transzfer Egyesület
  • 18.55 -19.10 Digitális átállás támogatása hazai és nemzetközi szinten, képzések, tanácsadás KKV-k számára – Mészáros Éva, EEN irodavezető, PRIMOM Alapítvány

Jelentkezni itt lehet!

 

