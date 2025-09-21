Remek lehetőség
1 órája
Üzleti vacsorát szervez a PRIMOM Alapítvány Nyíregyházán
Czomba Csaba, a PRIMOM Alapítvány kuratóriumi elnöke
Fotó: MW-archív
A PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány, a HCE Magyarország, valamint a DigitalTech EDIH üzleti vacsorát szervez, melyen a digitális fejlődésben, fejlesztésben jelentős előrelépést tett vállalkozások mutatják be sikeres projektjeiket.
- Helyszín: Hotel Korona, John Bull különterem
- Időpont: 2025. október 2. 18.00 óra (vendégfogadás 17.00 órától)
- 18.00-18.05 Köszöntő
- 18.05–18.30 A digitalizációs átállás jelentősége a fémiparban – Soltész Attila, ügyvezető igazgató, 4S 2000 Kft
- 18.30–18.55 Ingyenes és nyílt forráskódú szoftverek a KKV-k hatékonyságának növelésére– Ladik Szabolcs, Draken Technológia Transzfer Egyesület
- 18.55 -19.10 Digitális átállás támogatása hazai és nemzetközi szinten, képzések, tanácsadás KKV-k számára – Mészáros Éva, EEN irodavezető, PRIMOM Alapítvány
Jelentkezni itt lehet!
