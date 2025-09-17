Nem véletlenül repkednek vadászgépek Szabolcs vármegye felett! Vajon van mitől félnünk? (videóval!)

Folyamatosan mentek a találgatások, hogy vajon mi is történhetett, sokan katonai gyakorlatra tippeltek. Nekik lett igazuk. Már javában tart a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete. A Honvédelmi Minisztérium közleményében tájékoztatott arról, hogy szeptember 1-jén megkezdődik az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat.

A nemzeti és szövetségi szinten is megmérettetést jelentő gyakorlat október közepéig tart.

Mint írták, a következő másfél hónap alatt a NATO védelmi keretein nyugvó gyakorlaton kitalált eseményeken alapuló helyzetekre reagálva, olyan mechanizmusokat aktiválnak, amelyek a katonai feladatok összkormányzati előkészítését és támogatását célozzák meg. A fiktív forgatókönyv alapján tervezett katonai manőverekben és mozgásokban a Magyar Honvédség egésze, továbbá a Magyarországon települt NATO vezetési elemek és alakulatok is részt vesznek.

Honvédelmi gyakorlat

Az ország több vármegyéjére kiterjedő feladatok végrehajtásába a hivatásos és szerződéses katonák mellett több mint 2000 fős tartalékos állományt is bevont a honvédség, de más NATO-tagállamok erői is aktívan bekapcsolódtak.

A magyar haderő megszervezi az ország fegyveres védelmét, előkészíti az itt állomásozó és ide érkező, illetve az ország területén átvonuló szövetséges csapatok fogadását, ellátását és továbbindítását – az észak-atlanti szövetség hazánkban települt erőivel, továbbá az állami közigazgatás és védelmi igazgatás szerveivel közös együttműködésben. Október közepéig központi és helyőrségi felkészítéseket tartanak, köztük Lynx gyalogsági harcjárművek, Leopard 2A7HU harckocsik és PzH önjáró lövegek gyakorlatát, éleslövészeteket és menetgyakorlatokat, forgó- és merevszárnyas repülők manővereit, ejtőernyős ugrásokat.

A központi gyakorlatok körzetébe és helyőrségi gyakorlóterekre való csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítania a lakosságnak.

A pontos helyszínekről és gyakorlatokról a Honvédelmi Minisztérium weboldalán lehet tájékozódni, valamint a közösségi oldalukon is érdekes információkat, fotókat és videókat osztanak meg. Így a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élők is megnyugodhatnak, hogy csak gyakorlatról van szó, nem kell megijednie senkinek.