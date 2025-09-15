Óriási a riadalom! Vadászgép köröz Szabolcs vármegye felett! (videó)

Hatalmas zaj és egy fekete pont az égen. Ennyit láttak Ópályi felett az égen az ott lakók. A vadászrepülő a település felett percekig keringett.

Vadászrepülő Ópályi felett

Fotó: MW-archív

A közösségi médiában még most is megy a találgatás, hogy vajon miért jöttek a vadászgépek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé. A traffipax Mátészalka és környéke csoportba feltett videón tisztán látszik a vadászrepülőgép. A hozzászólok azt is leríták, hogy legalább 10-szer körözött felettük a vadászgép.

Legutóbb májusban Nyíregyházán keltett hasonló nagy riadalmat két vadászgép. Egyszerre kaptuk fel a fejünket a szerkesztőségben május 13-án kedden kora délután. A zaj, ami kizökkentette az újságírókat, a digitális tartalomkészítőket, földöntúlinak tűnt: először azt hittük, hogy hatalmas vihar készül felettünk, majd észrevettünk két vadászgépet az égen. Akkor kiderült, hogy kiderült, mit kerestek errefelé a vadászgépek. Honvédelmi Minisztérium tisztázta az esetet, miért jelentek meg a vadászrepülőgépek. A facebook oldalukon kiadtak egy közleményt, miszerint a közösségi médiában terjedő híresztelésekkel ellentétben nem drónok miatt láthattunk Gripeneket a levegőben Nyíregyháza környékén, gyakorlóriasztás miatt emelkedtek akkor a gépek a levegőbe. Most azonban egyelőre csak a találgatás megy.

