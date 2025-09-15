szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

19°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mi történhetett?

1 órája

Óriási a riadalom! Vadászgép köröz Szabolcs vármegye felett! (videó)

Címkék#Gripen#vadászgépek#levegő

Hétfő délután percekig körözött Ópályi felett egy vadászgép. A közösségi médiában kering egy videó is a risztó vadászrepülő felbukkanásáról.

Szon.hu

Hatalmas zaj és egy fekete pont az égen. Ennyit láttak Ópályi felett az égen az ott lakók. A vadászrepülő a település felett percekig keringett.

vadászrepülő, Nyíregyháza
Vadászrepülő Ópályi felett
Fotó: MW-archív

Vadászrepülő Ópályi felett

A közösségi médiában még most is megy a találgatás, hogy vajon miért jöttek a vadászgépek Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felé. A traffipax Mátészalka és környéke csoportba feltett videón tisztán látszik a vadászrepülőgép. A hozzászólok azt is leríták, hogy legalább 10-szer körözött felettük a vadászgép. 

Legutóbb májusban Nyíregyházán keltett hasonló nagy riadalmat két vadászgép. Egyszerre kaptuk fel a fejünket a szerkesztőségben május 13-án kedden kora délután. A zaj, ami kizökkentette az újságírókat, a digitális tartalomkészítőket, földöntúlinak tűnt: először azt hittük, hogy hatalmas vihar készül felettünk, majd észrevettünk két vadászgépet az égen. Akkor kiderült, hogy kiderült, mit kerestek errefelé a vadászgépek. Honvédelmi Minisztérium tisztázta az esetet, miért jelentek meg a vadászrepülőgépek. A facebook oldalukon kiadtak egy közleményt, miszerint a közösségi médiában terjedő híresztelésekkel ellentétben nem drónok miatt láthattunk Gripeneket a levegőben Nyíregyháza környékén, gyakorlóriasztás miatt emelkedtek akkor a gépek a levegőbe. Most azonban egyelőre csak a találgatás megy. 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu