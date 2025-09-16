szeptember 16., kedd

Riadalom a vármegyében

1 órája

Mi történhetett? Óriási hangrobbanásokkal lepték el egész Szabolcsot a vadászgépek! (fotóval, videóval)

Címkék#Szabolcs#Grippen#vadászrepülőgép

Már az egész vármegye retteg a félelmetes hangrobbanásoktól. Folyamatosan számolnak be a településekről vadászrepülő jelenlétéről.

Szon.hu

Ahogy megírtuk, hétfő délután percekig körözött Ópályi felett egy vadászgép. Ma már a közösségi médiában egyre több településről jelzik vadászrepülő felbukkanását.

vadászrepülő a vármegye felett
Egyre több a vadászrepülő a vármegye felett
Fotó: facebook/Levadászva csoport-Az utca hírcsatornája

Óriási a riadalom

Már nem csak hétfőn, hanem kedden délután is félelmetes égzengésre lettünk figyelmesek Nyíregyházán

Bár a felhők eltakarták az eget, de bezárt ablak mellett is lehett hallani a Grippenek robbanó hangját. Azonban már egyre több helyről érkezik a riadalom, felsorolni is nehéz minden települést. A közösségi médiában a Levadászva csoport-Az Utca Hírcsatornája oldalon már Ibrányból, Nyírbogdányból, Tiszaeszlárról, Tiszavasváriból, Mátészalkáról, Gávavencsellőről, Nyírtassról, Ramocsaházáról, Nyírtelekről, Rakamazról, Szabolcsból, Dombrádról, Székelyről is. Nemcsak fotók, hanem több videó is bizonyítja, hogy milyen hangerővel és sebességgel húznak el a Grippenek a települések felett. 

Tiszalökön is látták

Videó: Rokonál Zoltán

Vadászrepülő Szabolcs vármegye felett

A hozzászólásokból kiderül, hogy nem csak egy vadászrepülőről van szó, hanem többről is, és nem csak átmennek a vármegyénken, hanem itt köröznek folyamatosan. Megy a találgatás, hogy vajon mi történhet. Sok helyről írtak hozzászólást a gépeket észlelő lakosok: 

Nyirtura után eléggé tolták neki a fiúk, gyakorlat vagy területet védés van szerintem. Felhők között itt-ott lehetett látni csak.

Nyírpazonyban is félelmetesen hangos volt. Felhős az ég nem lehetett látni.

Nyírkarász felett is járt későn mentem ki!! Csak a nagy robajt hallottam!

Balsa felett három repült. Plusz ment katonai kamion.

Ibrány fölött kb fél órája, folyamatosan röpködnek, borzasztó hanghatás mellett.

Kemecse felett láttam egy pillanatra a felhők közül Grippen, a radaron semmi se làtszik, viszont ami érdekes több magángép is elhagyta vagy tart a légterünkbe Szabolcs megye felett.

 

