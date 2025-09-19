Vágányzár: autóbuszok közlekednek a vonatok helyett a vármegyei vonalon

Karbantartási munkákat végeznek majd a szakemberek szeptember 29-étől október 11-éig a 111-es Mátészalka–Záhony vasútvonalon – közölte a MÁV. Mint írták, a jelzett időszakban vágányzár lesz érvényben, a vonatok helyett MÁVBUSZ-ok közlekednek Vásárosnamény és Záhony között.