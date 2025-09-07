szeptember 7., vasárnap

Családi nap

1 órája

Bulizott Vámosatya apraja-nagyja (fotókkal)

Címkék#habparty#Vásárosnaményi Férfikar#Szavják András Táncklub#Kovácsovics Krisztián

Közösségi élmény a beregi településen. Vámosatya lázban égett: családi nap volt a helységben.

Bulizott Vámosatya apraja-nagyja (fotókkal)

Vámosatya lázban égett. A kicsi, de annál barátságosabb beregi településen családi napot tartottak szombaton, a faluháznál. Minden korosztály képviselői megtalálták a számukra kedves időtöltést.

Vámosatya ünnepelt Fotó: Bodnárné Varga Éva

Vámosatya pezsgő családi napja

A színpadon egymást váltották az előadók. Fellépett a helyi Gyöngyvirág asszonykórus, az óvodások is bemutatták tehetségüket, a Gergelyiugornyai Petőfi tagintézmény néptánccsoportja is ropta, dalra fakadt a gelénesi Búzavirág asszonykórus, a Vásárosnaményi Férfikar, volt kutyás bemutató és habparty, produkcióval kedveskedett a Szavják András Táncklub, dalra fakadt Berecz János Chee, Kovácsovics Krisztián és Evelyn, Bajusz Zsolt és Petra, a báli zenéről Simon Gyurika gondoskodott.

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

