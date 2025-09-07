1 órája
Bulizott Vámosatya apraja-nagyja (fotókkal)
Közösségi élmény a beregi településen. Vámosatya lázban égett: családi nap volt a helységben.
Vámosatya lázban égett. A kicsi, de annál barátságosabb beregi településen családi napot tartottak szombaton, a faluháznál. Minden korosztály képviselői megtalálták a számukra kedves időtöltést.
Vámosatya pezsgő családi napja
A színpadon egymást váltották az előadók. Fellépett a helyi Gyöngyvirág asszonykórus, az óvodások is bemutatták tehetségüket, a Gergelyiugornyai Petőfi tagintézmény néptánccsoportja is ropta, dalra fakadt a gelénesi Búzavirág asszonykórus, a Vásárosnaményi Férfikar, volt kutyás bemutató és habparty, produkcióval kedveskedett a Szavják András Táncklub, dalra fakadt Berecz János Chee, Kovácsovics Krisztián és Evelyn, Bajusz Zsolt és Petra, a báli zenéről Simon Gyurika gondoskodott.
Családi nap VámosatyánFotók: Bodnárné Varga Éva
Kétszer műtötték Kisvárdán, kétszer is így bántak vele a kórházban!
Rosszul lett a volán mögött, fékezés nélkül gázolta halálra a biciklist
Ennél egy finomat Nyíregyházán? Ezekben az ízekben tutira nem fogsz csalódni! Íme a TOP lista!