Bulizott Vámosatya apraja-nagyja (fotókkal)

Vámosatya lázban égett. A kicsi, de annál barátságosabb beregi településen családi napot tartottak szombaton, a faluháznál. Minden korosztály képviselői megtalálták a számukra kedves időtöltést.

Vámosatya ünnepelt Fotó: Bodnárné Varga Éva

Vámosatya pezsgő családi napja

A színpadon egymást váltották az előadók. Fellépett a helyi Gyöngyvirág asszonykórus, az óvodások is bemutatták tehetségüket, a Gergelyiugornyai Petőfi tagintézmény néptánccsoportja is ropta, dalra fakadt a gelénesi Búzavirág asszonykórus, a Vásárosnaményi Férfikar, volt kutyás bemutató és habparty, produkcióval kedveskedett a Szavják András Táncklub, dalra fakadt Berecz János Chee, Kovácsovics Krisztián és Evelyn, Bajusz Zsolt és Petra, a báli zenéről Simon Gyurika gondoskodott.