Zárt ülésen ugyan, de fontos kérdésekről döntött a vármegyei közgyűlés

Előbb zárt, majd nyilvános képviselőtestületi ülést tartott csütörtökön a vármegyei önkormányzat. Előbbin fontos döntések születtek a TOP Plusz pályázatok ügyében, ám mint azt portálunknak Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke elmondta, a döntések részletei addig nem lehetnek nyilvánosak, míg azokra az Irányító Hatóság "rá nem bólint".

Ahogy fogalmazott:

Itt főként gazdaságfejlesztési pályázatokra kell gondolni, amiket a települési önkormányzatok adtak be, ezek közt voltak ipari parkokra, inkubátorházakra vonatkozó fejlesztési tervek

– mondta Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke.

Hozzátette, a közgyűlés nyilvános részén meghosszabbították a Kölcsey Televízió ügyvezetőjének megbízatását, illetve keresik az ENEREA új ügyvezetőjét.

