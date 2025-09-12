3 órája
Zárt ülésen ugyan, de fontos kérdésekről döntött a vármegyei közgyűlés
Ülésezett az önkormányzat. Személyi döntések is születtek a vármegyei közgyűlés csütörtöki ülésén.
Pályázatok sorsáról döntött a vármegyei testület
Fotó: MW-archív
Előbb zárt, majd nyilvános képviselőtestületi ülést tartott csütörtökön a vármegyei önkormányzat. Előbbin fontos döntések születtek a TOP Plusz pályázatok ügyében, ám mint azt portálunknak Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke elmondta, a döntések részletei addig nem lehetnek nyilvánosak, míg azokra az Irányító Hatóság "rá nem bólint".
Ahogy fogalmazott:
Itt főként gazdaságfejlesztési pályázatokra kell gondolni, amiket a települési önkormányzatok adtak be, ezek közt voltak ipari parkokra, inkubátorházakra vonatkozó fejlesztési tervek
– mondta Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke.
Hozzátette, a közgyűlés nyilvános részén meghosszabbították a Kölcsey Televízió ügyvezetőjének megbízatását, illetve keresik az ENEREA új ügyvezetőjét.
Más témákat is ajánlunk: