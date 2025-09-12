szeptember 12., péntek

Mária névnap

22°
+24
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Top Plusz

35 perce

Zárt ülésen ugyan, de fontos kérdésekről döntött a vármegyei közgyűlés

Címkék#vármegyei közgyűlés#Seszták Oszkár#TOP Plusz

Ülésezett az önkormányzat. Személyi döntések is születtek a vármegyei közgyűlés csütörtöki ülésén.

Szon.hu
Zárt ülésen ugyan, de fontos kérdésekről döntött a vármegyei közgyűlés

Pályázatok sorsáról döntött a vármegyei testület

Fotó: MW-archív

Előbb zárt, majd nyilvános képviselőtestületi ülést tartott csütörtökön a vármegyei önkormányzat. Előbbin fontos döntések születtek a TOP Plusz pályázatok ügyében, ám mint azt portálunknak Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke elmondta, a döntések részletei addig nem lehetnek nyilvánosak, míg azokra az Irányító Hatóság "rá nem bólint".

Ahogy fogalmazott:

Itt főként gazdaságfejlesztési pályázatokra kell gondolni, amiket a települési önkormányzatok adtak be, ezek közt voltak ipari parkokra, inkubátorházakra vonatkozó fejlesztési tervek

– mondta Seszták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke. 

Hozzátette, a közgyűlés nyilvános részén meghosszabbították a Kölcsey Televízió ügyvezetőjének megbízatását, illetve keresik az ENEREA új ügyvezetőjét.

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu