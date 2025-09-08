szeptember 8., hétfő

Civil szervezetek

2 órája

„A kormány honorálja a szabolcsi közösségek munkáját" – fontos pályázati lehetőségek nyíltak meg

A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázataira október 6-tól várják a szervezetek igényeit. Megnyílt a lehetőség a Városi Civil Alap (VCA) forrásaira is.

Szon.hu

Sajtótájékoztatót tartottak hétfőn délelőtt a vármegyeházán, ezen Kiss András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetője beszélt a Városi Civil Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségeiről.

Városi Civil Alap forrásai megnyíltak
Kiss András beszélt a Városi Civil Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségeiről Fotó: Központ

A Városi Civil Alap már pályázható

Kiemelte, vármegyénkben erős közösségek alakultak ki, ezt a civilbarát kormány honorálja is. Kiss András a tájékoztatón arra biztatta a helyi közösségeket, hogy bátran pályázzanak.

Példaértékű az a munka, amit a vármegyei civil szervezetek az egészségmegőrzés, a kultúra vagy az idősgondozás területén végeznek

- fogalmazott az igazgató.

Elhangzott: a Városi Civil Alap (VCA) pénzeire szeptember 1. és október 1. között lehet pályázni, a keretösszeg 4,8 milliárd forint.

Az ötezer fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatását biztosító VCA-n belül lehetőség van pályázni ingatlanberuházásra 9 millió, gépjármű-beszerzésre és eszközbeszerzésre 7-7 millió, valamint programszervezésre és kommunikációra 11-11 millió forint erejéig. A civil szervezetek külön pályázhatnak működési költségeik támogatására is, például irodabérlet, bér- vagy a rezsiköltség fedezésére.

Október 6-án nyílik meg a pályázati lehetőség a Nemzeti Együttműködési Alapra, amelynek keretösszege minden eddiginél magasabb: 16,042 milliárd forint.

A pályázati kiírások megtalálhatók a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján és a civil információs portálon.

