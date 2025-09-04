100 éve született Vásárhelyi László, az ország Laci bácsija, a néptáncoktatás legendája (videó, galéria)

…tegyük ezüst, s arany foglalatba népi hagyományaink ránk maradt gyöngyszemeit, s úgy mutassuk meg honfitársainknak s a nagyvilágnak, mit alkotott ez a nép itt a Kárpát-medencében… – idézte Vásárhelyi László gondolatatát csütörtökön Demarcsek György. A Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola (VLAMI) igazgatóhelyettese az „Országos Laci bácsi" elnevezésű program nyíregyházi rendezvényén hangsúlyozta: tisztelettel adóznak névadójuk, Vásárhelyi László munkássága előtt, aki 1925. szeptember 4-én született, és most lenne 100 éves.

Vásárhelyi Lászlóra emlékezett a néptáncoktató születésének 100. évfordulóján Demarcsek György

Fotó: Sipeki Péter

Vásárhelyi László élet és munkássága követendő példa ma is

Vásárhelyi László néptáncoktató lelkesítő személyisége, élet -és táncöröme, igazi emberi megnyilvánulásai, szeretetteljes dorgálásai, a hagyományok, a tiszta forrás iránti alázata, tisztelete követendő példaként áll előttünk. A néphagyományok megőrzésében és továbbéltetésében való elkötelezettségét, hitét kívánjuk tanítványainknak átadni – mondta Demarcsek György azon az ünnepségen, amelyet a kiváló táncművészre, néptáncoktatóra, koreográfusra, népművelőre emlékeztek.

– Sugárzó egyéniségével azonnal lángra tudta lobbantani a néphagyomány szunnyadó parazsát és megdobogtatja ma is mindazok szívét, akik jól ismerték ezt a hangot – hallhatták az érdeklődők az ünnepségen, melyen felidézték életét, munkásságát, néptánc iránti elkötelezettségét. A Ki mit tud? vetélkedők zsűrijének legendás alakja a néptánc antológia, az amatőr és gyermek néptáncmozgalom, a néptánc együttesek minősítésének megteremtője.

Az édesapja emléktáblája előtt: Vásárhelyi László lánya, Márta és családja is részt vett a nyíregyházi VLAMI rendezvényén

Fotó: Sipeki Péter

Demarcsek György felidézte, a Nyírség Táncegyüttes három alkalommal – egyszer közönségszavazattal – nyerte meg a Ki mit tud?-ot, Laci bácsi mindig úgy értékelt, hogy egyben tanított is. – Élmény volt hallgatni a szavait. Laci bácsi szellemisége a mai napig meghatározza a hazai néptánc mozgalmat, a VLAMI mindennapjainkban jelen van az, amit ő tanított, alapozott meg.

Az iskolában felavatták a Vásárhelyi emléktáblát, a diákok tánccal, zenével és verssel mutatták mg tehetségüket, Matyasovszki József a Vásárhelyi László: Emlékkönyv és izzó szenvedélyű táncos életéről című kiadvány szerzője a kiváló néptáncoktató életútját elevenítette fel előadásában.