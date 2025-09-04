szeptember 4., csütörtök

Néptánc és hagyomány

22 perce

100 éve született Vásárhelyi László, az ország Laci bácsija, a néptáncoktatás legendája (videó, galéria)

Címkék#Vásárhelyi László#nyíregyházi vlami#Demarcsek György#tisztelet#néptánc

Emléktáblát avattak a néptáncoktatás legendás alakjának tiszteletére, az idén lenne 100 éves. Vásárhelyi László örökségét ápolják, emlékét őrzik, munkássága előtt tisztelegnek a nyíregyházi VLAMI-ban.

Munkatársunktól
100 éve született Vásárhelyi László, az ország Laci bácsija, a néptáncoktatás legendája (videó, galéria)

Vásárhelyi László, a legendás néptáncoktató az idén lenne 100 éves, előtte tisztelegtek Nyíregyházán, az Ispiláng Táncegyüttes elvarázsolta a résztvevőket

Fotó: Sipeki Péter

…tegyük ezüst, s arany foglalatba népi hagyományaink ránk maradt gyöngyszemeit, s úgy mutassuk meg honfitársainknak s a nagyvilágnak, mit alkotott ez a nép itt a Kárpát-medencében… – idézte Vásárhelyi László gondolatatát csütörtökön Demarcsek György. A Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola (VLAMI) igazgatóhelyettese az „Országos Laci bácsi" elnevezésű program nyíregyházi rendezvényén hangsúlyozta: tisztelettel adóznak névadójuk, Vásárhelyi László munkássága előtt, aki 1925. szeptember 4-én született, és most lenne 100 éves.

Vásárhelyi Lászlóra emlékezett a néptáncoktató születésének 100. évfordulóján Demarcsek György
Vásárhelyi Lászlóra emlékezett a néptáncoktató születésének 100. évfordulóján Demarcsek György
Fotó: Sipeki Péter

Vásárhelyi László élet és munkássága követendő példa ma is

Vásárhelyi László néptáncoktató lelkesítő személyisége, élet -és táncöröme, igazi emberi megnyilvánulásai, szeretetteljes dorgálásai, a hagyományok, a tiszta forrás iránti alázata, tisztelete követendő példaként áll előttünk. A néphagyományok megőrzésében és továbbéltetésében való elkötelezettségét, hitét kívánjuk tanítványainknak átadni – mondta Demarcsek György azon az ünnepségen, amelyet a kiváló táncművészre, néptáncoktatóra, koreográfusra, népművelőre emlékeztek. 

– Sugárzó egyéniségével azonnal lángra tudta lobbantani a néphagyomány szunnyadó parazsát és megdobogtatja ma is mindazok szívét, akik jól ismerték ezt a hangot – hallhatták az érdeklődők az ünnepségen, melyen felidézték életét, munkásságát, néptánc iránti elkötelezettségét. A Ki mit tud? vetélkedők zsűrijének legendás alakja a néptánc antológia, az amatőr és gyermek néptáncmozgalom, a néptánc együttesek minősítésének megteremtője. 

Az édesapja emléktáblája előtt: Vásárhelyi László lánya, Márta és családja is részt vett a nyíregyházi VLAMI rendezvényén
Az édesapja emléktáblája előtt: Vásárhelyi László lánya, Márta és családja is részt vett a nyíregyházi VLAMI rendezvényén
Fotó: Sipeki Péter

Demarcsek György felidézte, a Nyírség Táncegyüttes három alkalommal – egyszer közönségszavazattal – nyerte meg a Ki mit tud?-ot, Laci bácsi mindig úgy értékelt, hogy egyben tanított is. – Élmény volt hallgatni  a szavait. Laci bácsi szellemisége a mai napig meghatározza a hazai néptánc mozgalmat, a VLAMI mindennapjainkban jelen van az, amit ő tanított, alapozott meg. 

Az iskolában felavatták a Vásárhelyi emléktáblát, a diákok tánccal, zenével és verssel mutatták mg tehetségüket, Matyasovszki József a Vásárhelyi László: Emlékkönyv és izzó szenvedélyű táncos életéről című kiadvány szerzője a kiváló néptáncoktató életútját elevenítette fel előadásában.

Az ünnepségen részt vett Vásárhelyi László lánya, Márta – és több családtag is – is, akit meghatott, hogy Nyíregyházán így őrzik és ápolják édesapja emlékét, viszik tovább a szellemiségét, néptáncos örökségét. 

Vásárhelyi László emléktáblája előtt Demarcsek György, Demarcsek Zsuzsa, a VLAMI igazgatója, és dr. Gaál Sándor, a fenntartó Nyíregyháza-Város Református Egyházközség vezető lelkésze
Vásárhelyi László emléktáblája előtt Demarcsek György, Demarcsek Zsuzsa, a VLAMI igazgatója, és dr. Gaál Sándor, a fenntartó Nyíregyháza-Város Református Egyházközség vezető lelkésze
Fotó: Sipeki Péter

Megemlékezés és emléktábla avatás

Fotók: Sipeki Péter

 

 

 

