Vásárosnamény: fantasztikus sikerek az országos versenyen

Nagyszerű eredményeket értek el. Győr volt a házigazdája az országos versenynek, Vásárosnamény képviseletében sikerült maradandót alkotniuk.

Győr adott otthont az 53. Országos Elsősegélynyújtó Verseny országos döntőjének. A felmenő rendszerű versenyben három kategóriában – gyerek, ifjúsági és felnőtt – a területi és a megyei fordulókon több száz csapat mérte össze a tudását a tavasz és kora nyár folyamán. Minden vármegyét mindhárom kategóriában egy-egy együttes képviselte a fináléban, így 60 csapat rendezték meg az országos döntőt Győr belvárosában. Vásárosnamény is képviseltette magát.

Vásárosnamény képviseletében vettek részt Fotó: iskola


Vásárosnamény: előkelő helyezések

A versenyzőknek több kárhelyen kellett gyakorlatban bemutatniuk a tudásukat. Az egész napos versenyen a szervezőknek és imitátoroknak köszönhetően többek között tömegbaleset, elektromos roller baleset, lakástűz sérültjeit kellett ellátniuk. Volt, hogy motorcsónakkal lehetett csak megközelíteni a sérülteket, sötét pincében, vagy éppen füstben kellett életet menteniük.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyét két kategóriában is Vásárosnamény fiataljai képviselték. Mindkét csapat nagyszerűen helyt állt: az általános iskolások a gyermek kategóriában a 8., a középiskolások az ifjúsági kategóriában a 4. helyen végeztek az 53. Országos Elsősegélynyújtó Versenyen.

 


 

