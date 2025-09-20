Vásárosnamény lázban ég: így kezdődött pénteken a Zoárd-napi Sokadalom! (fotók)

A Zoárd-napi Sokadalom az idén sok látogatót vonz Vásárosnaményban, szeptember 19–20-án rendezik meg a Kraszna híd és környékén. Pénteken a felvonulás a Szent István parktól indult, az ünnepélyes megnyitó után lovas-íjász bemutatót tartottak. Este a Parno Graszt adott koncertet. A kísérőprogramok: vásári forgatag, vidámpark, népművészeti bemutatók, arcfestés, csillámtetoválás, pónilovagoltatás, délelőtti programok, gyerekeknek szóló előadások és játékok, egészségügyi szűrések az idén sem maradnak el. A Zoárd-napi Sokadalom Vásárosnamény egyik legfontosabb közösségi eseménye, amely összefogja a város lakóit és a környékbeli településeket. Jelentős szerepe van a helyi hagyományok ápolásában és a kulturális értékek bemutatásában.

