4 órája
Úgy búcsúztatták a szabolcsi vasutast, ahogy 44 év után illik – fotókon, videón a nyugdíjba vonuló legenda utolsó napja
Negyvennégy év példamutató szolgálat után nyugdíjba ment a vasút legendás alakja. A tuzséri vasutasbúcsú megható és szeretetteljes volt, Szabó Béla elkezdte a megérdemelt pihenést.
Megható vasutasbúcsúval köszöntek el kollégái Szabó Bélától
Fotó: Facebook/Kovács Attila
Özönlenek a jókívánságok a legnagyobb közösségi portálon, egy olyan embert köszöntenek, akit 44 évvel ezelőtt megcsapott a mozdony füstje, ez egy életre szóló elköteleződést jelentett. A vasutasbúcsú, az utolsó szolgálat napja azonban elérkezett Szabó Béla életében is.
Megható vasutasbúcsú Tuzséron, ünnepeltek az I. őrhelyen
Tuzséron az I. őrhely erkélyén augusztus végén kisebb tömeg állt, középen egy férfi, díszszalaggal az oldalán, amire az volt írva: „nyugdíjas lettem!" Szabó Béla tekintete az érkező vonatra szegeződött, aztán megszólalt a kürt.
A 44 éves szolgálat után, a jól megérdemelt nyugdíjas éveire készülő vasutas integetve, meghatódva fogadta a üdvözlést, majd az újabb érkező mozdony vezetőfülkéjéből is őt köszöntötték a kürthangok.
Az utolsó szolgálaton nagyon sokan gratuláltak Szabó Bélának, aki tisztességgel, becsülettel és elhivatottan szolgálta a magyar vasutat. Előkerültek a régi történetek, hiszen 44 év 'majd egy emberöltőnyi idő, de a hűség egy pillanatra sem ingott meg. A tuzséri I. őrhely az ünneplés helyszíne lett. A köszöntőkből kiderült, szabó Béla 1981 augusztusában szakmai irányítóként kezdte a pályáját, majd elvégezte a tisztképzőt és több pozíciót is betöltött, de ami meghatározó volt, a forgalmai szolgálattevő poszt Tuzséron.
A méltatásból kiderült az is, senkihez nem volt soha egy rossz szava sem, szakmailag és emberileg példaértékű kolléga volt, akivel szerettek a munkatársai együtt dolgozni. Természetesen az ajándékok közül nem hiányozhatott a játékmozdony sem, ahogy a jókedv, az elérzékenyülés és a nevetés sem. A közösségi oldalon pedig özönlöttek a boldog nyugdíjas életet és éveket kívánok kommentek.
Vasutasbúcsú TuzséronFotók: Facebook/Kovács Attila
