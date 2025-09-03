Úgy búcsúztatták a szabolcsi vasutast, ahogy 44 év után illik – fotókon, videón a nyugdíjba vonuló legenda utolsó napja

Özönlenek a jókívánságok a legnagyobb közösségi portálon, egy olyan embert köszöntenek, akit 44 évvel ezelőtt megcsapott a mozdony füstje, ez egy életre szóló elköteleződést jelentett. A vasutasbúcsú, az utolsó szolgálat napja azonban elérkezett Szabó Béla életében is.

Szabó Béla augusztusban 44 év után nyugdíjba vonult, kollégái megható vasutasbúcsút szerveztek a tiszteletére Tuzséron

Fotó: Facebook/Kovács Attila

Megható vasutasbúcsú Tuzséron, ünnepeltek az I. őrhelyen

Tuzséron az I. őrhely erkélyén augusztus végén kisebb tömeg állt, középen egy férfi, díszszalaggal az oldalán, amire az volt írva: „nyugdíjas lettem!" Szabó Béla tekintete az érkező vonatra szegeződött, aztán megszólalt a kürt.

A 44 éves szolgálat után, a jól megérdemelt nyugdíjas éveire készülő vasutas integetve, meghatódva fogadta a üdvözlést, majd az újabb érkező mozdony vezetőfülkéjéből is őt köszöntötték a kürthangok.

Az utolsó szolgálaton nagyon sokan gratuláltak Szabó Bélának, aki tisztességgel, becsülettel és elhivatottan szolgálta a magyar vasutat. Előkerültek a régi történetek, hiszen 44 év 'majd egy emberöltőnyi idő, de a hűség egy pillanatra sem ingott meg. A tuzséri I. őrhely az ünneplés helyszíne lett. A köszöntőkből kiderült, szabó Béla 1981 augusztusában szakmai irányítóként kezdte a pályáját, majd elvégezte a tisztképzőt és több pozíciót is betöltött, de ami meghatározó volt, a forgalmai szolgálattevő poszt Tuzséron.

A tuzséri I. őrhelyen köszöntötték nyugdíjba vonulása alkalmából Szabó Bélát

Fotó: Facebook/Kovács Attila

A méltatásból kiderült az is, senkihez nem volt soha egy rossz szava sem, szakmailag és emberileg példaértékű kolléga volt, akivel szerettek a munkatársai együtt dolgozni. Természetesen az ajándékok közül nem hiányozhatott a játékmozdony sem, ahogy a jókedv, az elérzékenyülés és a nevetés sem. A közösségi oldalon pedig özönlöttek a boldog nyugdíjas életet és éveket kívánok kommentek.