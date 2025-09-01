Velencei filmfesztivál: negyedórás állótaps és ováció

Minden tíznapos filmfesztiválra jellemző, de Velencére különösen igaz, hogy az első hétvégére időzíti a leglátványosabb, legtöbb hírességet felsorakoztató produkciókat, nem csoda tehát, hogy ilyenkor a legnagyobb az esemény látogatottsága. A hétvégén végre kiderült az idő a Lido di Venezián, így igazi nyári időben váltották egymást a hírességek a vörös szőnyegen. A hétvége szuperprodukciója, Guillermo del Toro nagyszabású Frankenstein-feldolgozása nem okozott csalódást a nagyközönségnek, a két és fél órás alkotást majdnem negyedórás állótaps és ováció fogadta. A Frankensteinben Oscar Isaac alakítja a megszállott tudóst, aki halottak testrészeit felhasználva próbál új életet teremteni, nem is sejtve, milyen pusztító erőt szabadít ezzel el. Guillermo del Toro feldolgozása alaposan elrugaszkodik Mary Shelley gótikus horrorjától, különösen, ami a film utolsó harmadát illeti. Azt viszont aligha fogják felróni a háromszoros Oscar-díjas rendezőnek, hogy miért éppen a feltűnően jóképű Jacob Elordit választotta Frankenstein teremtményének szerepére, aki ezzel méltán pályázhat a filmtörténet legvonzóbb szörnyének címére. Noha számos feldolgozást megért már a 19. század elején született regény, Frankenstein teremtménye még soha nem kapott ilyen figyelmet, és sosem ábrázolták még ennyire emberinek – számolt be a velencei filmfesztivál helyszínéről Váró Kata Anna.

Velencei filmfesztivál: Luca Guadagnino és Julia Roberts is megjelent

Fotó: Hans Lucas via AFP

Velencei filmfesztivál: Mikkelsen visszatért

Szinte nincs olyan velencei filmfesztivál, hogy a Casino Royale című James Bond-filmmel egycsapásra híressé vált Mads Mikkelsent ne láthassuk a vásznon és a vörös szőnyegen. Mikkelsen az idén Anders Thomas Jensen legújabb rendezésében, a Den Sidsta Viking / The Las Vikingben volt látható. Mikkelsen egy korábbi trauma miatt némileg visszamaradott férfit alakít a filmben, aki testvérével visszautazik gyerekkora helyszínére, hogy együtt keressék meg a báty által ellopott milliókat, a kincskeresés azonban több fájó múltbeli emléket is felszínre hoz. Anders Thomas Jensen a nagysikerű, azóta hazánkban színházban is látható Ádám almái rendezője ismét egy kegyetlen, de humorban és szívet melengető pillanatokban egyaránt bővelkedő alkotással rukkolt ki, nem csoda, hogy a The Last Viking akkora sikert aratott már a sajtóvetítésen is.

A 72 éves Jim Jarmusch az amerikai független film egyik emblematikus rendezője, nem csoda, hogy legújabb rendezése a fesztivál egyik legjobban várt versenyfilmje volt. A három epizódra tagolt, három különböző család életébe bepillantást engedő Father Mother Sister Brother szórakoztató és elgondolkodtató tanulmány a családok működéséről, melyben nem kisebb színészeket láthatunk, mint Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett vagy az amerikai énekes és dalszerző, Tom Waits. Jarmusch az első két epizódban azt tárja fel, milyen komplikáltak is tudnak lenni a szülő-gyerek viszonyok, a harmadikban pedig a testvéri szeretetről és összetartásról beszél – zárta a tudósítását Váró Kata Anna.