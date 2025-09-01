Velencei filmfesztivál: Palvin Barbara is ott van

Velence strandparadicsomában, a Lido di Venezián most minden a filmekről és a sztárokról szól. A strandokhoz vezető utakon hatalmas plakátok hirdetik a 82. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál filmjeit, a buszok mellett a fesztivál hivatalos szponzora által biztosított elegáns járművek szállítják az interjú helyszínek és más programok között a hírességeket – kezdte helyszíni beszámolóját Váró Kata Anna a Velencei filmfesztivál forgatagából.

Velencei filmfesztivál: Park Chan-wook is befutott

Fotó: NurPhoto via AFP

A Velencei filmfesztivál egyik sztárja Palvin Barbara

A legtöbb sztárt az Excelsior luxusszállodában látni, itt zajlik az interjúk egy része, és sokan itt készülnek a vörösszőnyeges bevonulásra. A legnagyobbak testőrök gyűrűjében közlekednek, és többnyire saját fodrásszal, sminkessel érkeznek, de az Excelsior Armani beauty lounge-ában is egymásnak adják a képzeletbeli kilincset a filmek szereplői és alkotói, hogy mindenki a legjobb formájában léphessen a kamerák elé a vörös szőnyegre. Az Armani Beauty márka képviselőjeként van itt Palvin Barbara is, aki itt tartózkodása alatt estéről estére mesés ruhakölteményekben lépked végig a fotósok sorfala előtt a Sala Grande elé leterített vörös szőnyegen. Ha az ember nyitott szemmel sétál a Lidón, a kikötőhöz közel is sok ismert embert láthat.

Az egyik közkedvelt pizzériában például a dél-koreai kult rendező, Park Chan-wook filmjének szereplői élvezték ma délben az olasz konyha ízeit, a fagyistól jövet pedig Enyedi Ildikóba botlottam, akinek Csendes barát című rendezése a fesztivál utolsó versenynapján látható majd.

Enyedi Ildikó versenyfilmjéről még nem tudok véleményt mondani, de az biztos, hogy komoly versenytársai vannak, többek közt az imént említett, Park Chan-wook is. Park Chan-wook Eojjeol suga eopda / No Other Choice című filmje egyszerre beszél Korea egykor virágzó, de mára jóformán egyik pillanatról a másikra hanyatlásnak indult papíriparáról és a nagy cégeknek dolgozó kisemberek kiszolgáltatottságáról. A túlzásokból építkező, ám annál figyelemre méltóbb alkotás leginkább arról győzi meg a nézőt, hogy a 62 éves Park Chan-wook valóban mestere a szakmájának.

Nem kevésbé az az olasz Luca Guadagnino se, aki az After the Hunt című filmjét mutatta be Velencében. A film a Yale-en játszódik és valós eseményeken alapul, a főszerepet pedig Julia Roberts alakítja. Az egyetemi környezetben játszódó drámában kiváló látlelete az amerikai akadémikus közegnek és az azt érintő trendeknek, illetve azok állandó változásának. Tegnap pont akkor sétáltam ki az egyik sajtóvetítésről, amikor Julia Roberts és a stáb hatalmas éljenzések közepette a vörös szőnyegre lépett. Bár a rajongók akkor még nem láthatták a filmet, az örömkiáltások elsősorban Robertsnek szóltak, Guadagnino legújabb filmje a fesztivál eddig egyik legerősebb alkotása – zárta sorait Váró Kata Anna, a Velencei filmfesztivál helyszínéről.