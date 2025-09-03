szeptember 3., szerda

Exkluzív tudósítás

1 órája

Velencei filmfesztivál: belopóztak az újságírók közé

Címkék#Váró Kata Anna#Velencei filmfesztivál#Mona Fastvold Ann Lee testamentum

Félidejéhez érkezett a nagyszabású rendezvény. Váró Kata Anna helyszíni beszámolója a Velencei fesztivál forgatagából.

Szon.hu
Velencei filmfesztivál: belopóztak az újságírók közé

Fotó: AFP

A velencei filmfesztivál úttörőnek bizonyult a streaming szolgáltatók által készített filmek befogadásában, de számos sorozat is látható volt itt, volt, amelyik egészében, volt amelyiknek csak néhány kiemelt epizódja. Több filmfesztivál is kritizálta ezért Velencét, sőt a kritikusok közül is többen méltatlankodtak amiatt, hogy olyan filmeket vagy sorozatok tűz műsorra a velencei fesztivál, melyek néhány héten vagy hónapon belül már az otthona kényelméből érhető el mindenki számára. A teltházas vetítések azonban továbbra is a fesztivált igazolják, mely idejekorán felismerte, hogy milyen lehetőségek rejlenek abban, ha a streaming szolgáltatók a legnagyobb rendezőket felkérve, illusztris szereplőgárdát felsorakoztatva szállnak a gyártásba. És valóban, az utóbbi évek nagyszabású produkciói nem készülhettek volna el nélkülük, ahogy az idei fesztivál eddig legzajosabb közönségsikere, Guillermo del Toro Frankensteinje sem – számolt be a Velencei filmfesztivál helyszínéről Váró Kata Anna.

Velencei filmfesztivál Fastvold
Velencei filmfesztivál: Mona Fastvold
Fotó: NurPhoto via AFP / Forrás: NurPhoto via AFP

Velencei filmfesztivál: cselhez folyamodtak

Az idén csak egy sorozatba néztem bele, az HBO Original által készített, Marco Bellocchio rendezte Portobelloba. Épp ezekben a percekben zajlik a Portobello sajtótájékoztatója, de az egyik főszereplőbe már reggel belefutottam a sajtóvetítés után. Mint kiderült, a stáb egy része az újságírók közé vegyülve lopózott be megnézni, hogyan reagálnak a sajtó képviselői az 1970-80-as években játszódó, megtörtént eseményeken alapuló történetre. A Portobello Olaszország legnépszerűbb televíziós szórakoztató műsora volt ebben az időszakban, éppen akkor, amikor a hírműsorokat a maffiával kapcsolatos hírek uralták leginkább. A két szál váratlan módon találkozik Bellocchio sorozatában.

A kísérleti jellegű alkotások és a művészfilmek rajongói sem panaszkodhatnak. Potsy Ponciroli Motor City című thrillerében például nincsenek dialógusok, Mona Fastvold Ann Lee testamentuma / The Testament of Ann Lee című alkotásában viszont az elbeszélő is gyakorta énekben szólal meg, és a filmet végig a zene és különleges hanghatások uralják. Fastvold alkotása, az Ann Lee testamentuma / The Testament of Ann Lee a shaker mozgalom alapítójáról és a vallásos csoport megalakulásáról, illetve az új világba településükről szól. Talán nem túlzást azt állítani, hogy ezidáig ez az idei fesztivál versenyprogramjának legkülönlegesebb filmes teljesítménye. A balladákat idéző hangvétel, a zsoltárokat és népi ritmusokat ötvöző énekek és a modern koreográfiák körítésében előadott történet minden erénye mellett eléggé megosztónak bizonyult, sokan otthagyták a sajtóvetítést, annak ellenére is, hogy Ann Lee szerepében Amanda Seifert látható – zárta aktuális tudósítását Váró Kata Anna a Velencei filmfesztivál helyszínéről.

 

 

