Velencei filmfesztivál: lebilincselően izgalmas túszdráma

Lélegzetelállítóan izgalmas filmek a 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica programjában. Gus van Sant egy megtörtént túszdrámát rekonstruál a Dead Man’s Wire-ben, Kathryn Bigelow pedig egy nagyon is valósnak tűnő forgatókönyvet vázol fel legújabb alkotásában. Gus Van Sant Dead Man’s Wire című filmje a fesztivál egyik kellemes meglepetése volt. A nagynevű rendezők esetében mindig magasak az elvárások, éppen ezért még inkább szembetűnő, ha nem sikerül megfelelniük a várakozásoknak. Gus Van Sant szerencsére nem okozott csalódást, a versenyen kívül vetített Dead Man’s Wire című megtörtént eseményeken alapuló túszdrámája az első pillanattól az utolsóig lebilincselően izgalmas marad, kiváló színészi alakításokkal. Gus Van Sant Dead Man’s Wire című filmje az 1970-es évek végére röpíti vissza a nézőt, amikor is egy befektetésekhez hitelt biztosító cég által kisemmizett férfi (Bill Skarsgärd) végső kétségbeesésében, hogy nem tudja elérni a cégvezetőt (Al Pacino), túszul ejti annak fiát (Dacre Mondtgomery). A túsztárgyalásban a rendőrök és az FBI mellett város közkedvelt rádiós DJ-je (Colman Domingo) is kulcsszerepet kap. A film végén a valós események archív felvételeit is láthatjuk – tudósított Váró Kata Anna a Velencei filmfesztivál helyszínéről.

Velencei filmfesztivál: Rebecca Ferguson Fotó: Hans Lucas via AFP

Velencei filmfesztivál: fikció a nukleáris atomrakétáról

Velencében volt a premierje A bombák földjén című háborús drámáért Oscar-díjjal jutalmazott Kathryn Bigelow A House of Dynamite című legújabb filmjének. A House of Dynamite különböző helyszíneken és különböző nézőpontokból mutatja be, hogy mi történne, ha egy nukleáris atomrakéta tartana az Egyesült Államok felé, melynek becsapódása egy közel tízmilliós lakosságú nagyvárost érintene. A filmben láthatjuk kiken futnak át a döntések, milyen szempontok szerint mérlegelnek a kulcsszereplők, kik azok, akiket azonnal evakuálnak, és milyen lehetőségei vannak az elnöknek, akié a végső döntés a legfontosabb kérdésben: indítsanak-e válaszcsapást vagy nem. Bigelow filmje elképzelt szituáción alapszik, de arra egy nagyon is valós protokoll szerint kidolgozott forgatókönyvet vázol fel, mely az elejétől a végéig torokszorítóan izgalmas. A főbb szerepekben többek közt Rebecca Ferguson és Idris Elba láthatók. Ferguson már a film sajtókonferenciájára is extravagáns cipőben érkezett, de ez semmi nem volt ahhoz a lábbelihez képest, amit a vörös szőnyegen viselt a film bemutatója alkalmából – zárta beszámolóját a Velencei filmfesztivál helyszínéről Váró Kata Anna.