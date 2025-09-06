Velencei filmfesztivál: Csendes barát dörgő vastapssal

Az Arany Medve-díjas Testről és lélekről Oscar-jelölt rendezőjének, Enyedi Ildikónak legújabb, nemzetközi koprodukcióban készült filmje, a Csendes barát péntek este mutatkozott be a 82. Velencei Filmfesztiválon. A sajtó képviselői azonban már előző este láthatták a filmet a Sala Drasena impozáns vetítőtermében, mely annak ellenére is tele volt, hogy már sokan hazautaztak a fesztiválról. A sajtóvetítés közönségét lenyűgözte a csodálatosan fényképezett, finom humorban bővelkedő alkotás, olyannyira, hogy a film egyik jeleneténél bele is tapsoltak, de a végén is hosszú tapsot és elismerő szavakat kapott a kritikusoktól a magyar rendezőnő alkotása, ahogy a stáb is a másnap déli sajtótájékoztatón. Hogy a díszbemutatón milyen fogadtatásban lesz része a Csendes barátnak, már sajnos nem volt alkalmam megtapasztalni, mert hamarabb indult a gépem haza.

Velencei filmfesztivál: Enzo Brumm

Fotó: AFP



Velencei filmfesztivál: versenyben a fődíjért

A Csendes barát versenyben van a fesztivál fődíjáért, az Arany Oroszlánért. A három különböző idősíkban játszódó cselekmény középpontjában egy csodálatos ginkgo biloba fa áll, az ebből áradó nyugalom és szépség köti össze a három különböző cselekményszálat.

A film férfi főszereplője a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal kitüntetett sokoldalú hongkongi színész, Tony Leung Chiu-Wai, aki a sajtótájékoztatóhoz online tudott csak csatlakozni. A további főszereplők között láthatjuk Luna Wedlert és Enzo Brummot, de feltűnik a Csendes barátban Enyedi Ildikó előző filmjének, A feleségem történetének főszereplője, Léa Seydoux is.

A német-francia-magyar koprodukcióban, a Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a tervek szerint télen kerül Európa-szerte a mozikba, hazánkban a Mozinet forgalmazza majd 2026 elején – zárta a tudósítását Váró Kata Anna a Velencei filmfesztivál helyszínéről.