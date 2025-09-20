szeptember 20., szombat

Véradás

2 órája

Életek múlhatnak rajtad – véradás Szabolcs-Szatmár-Beregben

Címkék#véradás#Országos Vérellátó Szolgálat#donor

Bárki lehet véradó, aki egészséges és elmúlt 18 éves. Véradásra várják a donorokat Szabolcs-Szatmár Bereg több településén is.

Szon.hu

A véradás az egyik legegyszerűbb, mégis legnagyobb hatású segítségnyújtási forma. A véradás életet ment – ez nem csupán egy szlogen, hanem mindennapi valóság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nap mint nap szükség van önkéntes véradókra, akik segítenek. A véradás önzetlen cselekedet, amely példát mutat másoknak is. Egyfajta közösségi köteléket teremt, hiszen mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor szükségünk van mások segítségére.

The,Hand,Of,A,Volunteer,Donor,Pumps,Blood,By,Squeezing
Véradás
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

 

Véradás: az egészségügy biztonsági hálója 

A véradásokból származó vér biztosítja, hogy kórházak és klinikák bármikor kezelni tudják a súlyos sérüléseket, műtéteket vagy betegeket. Összességében a véradás az egészségügy biztonsági hálója: nélküle a sürgősségi és tervezett kezelések is veszélybe kerülnének, a szervezők pedig az egész társadalmat mozgósítják, hogy legyen mindig elegendő vér, új donorokra is szükség van. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alábbi helyeken és időpontokban lehet vért adni, tájékoztatott az Országos Vérellátó Szolgálat

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 22. 08:00 - 15:30
Vásárosnamény, Vásárosnamény Művelődési Ház (Rákóczi u. 9.) szeptember 22. 12:00 - 14:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 23. 08:00 - 17:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Eötvös József Ált. Iskola és Gimnázium (Ungvár sétány 12.) szeptember 23. 08:30 - 11:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 24. 08:00 - 15:30
Mátészalka, Mátészalka Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ. (Kölcsey utca 2.) szeptember 24. 09:00 - 13:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 25. 08:00 - 17:30
Kisvárda, Kisvárda Konferencia Központ (Szent László Út 7-11.) szeptember 25. 09:00 - 13:00
Nyíregyháza, Nyíregyháza Zöld Irodaház (Hősök tere 9.) szeptember 26. 08:00 - 12:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 26. 08:00 - 15:30
Nyírbátor, Nyírbátor Kulturális Központ (Szabadság tér 7.) szeptember 26. 14:00 - 17:00

 

