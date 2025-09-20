2 órája
Életek múlhatnak rajtad – véradás Szabolcs-Szatmár-Beregben
Bárki lehet véradó, aki egészséges és elmúlt 18 éves. Véradásra várják a donorokat Szabolcs-Szatmár Bereg több településén is.
A véradás az egyik legegyszerűbb, mégis legnagyobb hatású segítségnyújtási forma. A véradás életet ment – ez nem csupán egy szlogen, hanem mindennapi valóság. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is nap mint nap szükség van önkéntes véradókra, akik segítenek. A véradás önzetlen cselekedet, amely példát mutat másoknak is. Egyfajta közösségi köteléket teremt, hiszen mindannyian kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor szükségünk van mások segítségére.
Véradás: az egészségügy biztonsági hálója
A véradásokból származó vér biztosítja, hogy kórházak és klinikák bármikor kezelni tudják a súlyos sérüléseket, műtéteket vagy betegeket. Összességében a véradás az egészségügy biztonsági hálója: nélküle a sürgősségi és tervezett kezelések is veszélybe kerülnének, a szervezők pedig az egész társadalmat mozgósítják, hogy legyen mindig elegendő vér, új donorokra is szükség van.
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alábbi helyeken és időpontokban lehet vért adni, tájékoztatott az Országos Vérellátó Szolgálat:
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 22. 08:00 - 15:30
Vásárosnamény, Vásárosnamény Művelődési Ház (Rákóczi u. 9.) szeptember 22. 12:00 - 14:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 23. 08:00 - 17:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Eötvös József Ált. Iskola és Gimnázium (Ungvár sétány 12.) szeptember 23. 08:30 - 11:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 24. 08:00 - 15:30
Mátészalka, Mátészalka Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ. (Kölcsey utca 2.) szeptember 24. 09:00 - 13:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 25. 08:00 - 17:30
Kisvárda, Kisvárda Konferencia Központ (Szent László Út 7-11.) szeptember 25. 09:00 - 13:00
Nyíregyháza, Nyíregyháza Zöld Irodaház (Hősök tere 9.) szeptember 26. 08:00 - 12:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 26. 08:00 - 15:30
Nyírbátor, Nyírbátor Kulturális Központ (Szabadság tér 7.) szeptember 26. 14:00 - 17:00
Több mint félmillió forint bírságot kapott a 36 éves sofőr – mutatjuk, miért kellett fizetnie
Vásárosnamény lázban ég: így kezdődött pénteken a Zoárd-napi Sokadalom! (fotók)
Emlékszel még? Ezeket a retrócsodákat őrzi egy nagyhalászi kincseskamra (fotók!)