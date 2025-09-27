9 órája
Véradás: segítség, ami kézzelfogható
éradás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kórházak időben és megfelelő mennyiségű vérkészítményt biztosíthassanak a rászorulóknak. Egyetlen véradás akár három ember életét is megmentheti.
A véradás fontos, életeket menthet, sok beteg és sérült ember csak így juthat szükséges vérhez. Vérátömlesztésre gyakran van szükség balesetek, műtétek és súlyos betegségek esetén, amikor a szervezet már nem képes önállóan pótolni a vérveszteséget.
Véradás– életeket ment
Nélkülözhetetlenek a vérkészítmények például daganatos betegek, valamint szív- és érrendszeri páciensek kezelésében is. A véradás ingyenes és önkéntes, hatalmas segítséget jelent a kórházak számára, minden csepp vérnek óriási jelentősége van. A rendszeres véradás hozzájárul ahhoz, hogy a vérkészleteket folyamatosan biztonságos szinten tarthassák az egészségügyi intézmények. A véradással nemcsak másokon segítünk, hanem példát mutatunk önzetlenségből és empátiából is.
A következő héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a donorokat:
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 29. 08:00 - 15:30
Tiszavasvári, Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (Városháza tér 4.) szeptember 29. 08:30 - 11:30
Nyíregyháza, Nyíregyháza Rozsréti Általános Iskola (Rozsrét bokor 17.) szeptember 29. 13:00 - 15:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 30. 08:00 - 17:30
Tunyogmatolcs, Tunyogmatolcs Művelődési Ház (Rákóczi u. 79.) szeptember 30. 08:30 - 10:30
Fehérgyarmat, Fehérgyarmat Könyvtár (Kossuth tér 40.) szeptember 30. 11:30 - 14:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 1. 08:00 - 15:30
Ajak, Ajak Kultúra Háza (Hajnal u. 11.) október 1. 09:00 - 13:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 2. 08:00 - 17:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 3. 08:00 - 15:30
Ibrány, Ibrány Ibrányi L. Művelődési Központ (Hősök tere 2-4.) október 3. 08:30 - 12:30
