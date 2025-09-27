Véradás: segítség, ami kézzelfogható

A véradás fontos, életeket menthet, sok beteg és sérült ember csak így juthat szükséges vérhez. Vérátömlesztésre gyakran van szükség balesetek, műtétek és súlyos betegségek esetén, amikor a szervezet már nem képes önállóan pótolni a vérveszteséget.

Véradással emberek életét menthetjük meg Illusztráció: Shutterstock

Véradás– életeket ment

Nélkülözhetetlenek a vérkészítmények például daganatos betegek, valamint szív- és érrendszeri páciensek kezelésében is. A véradás ingyenes és önkéntes, hatalmas segítséget jelent a kórházak számára, minden csepp vérnek óriási jelentősége van. A rendszeres véradás hozzájárul ahhoz, hogy a vérkészleteket folyamatosan biztonságos szinten tarthassák az egészségügyi intézmények. A véradással nemcsak másokon segítünk, hanem példát mutatunk önzetlenségből és empátiából is.

A következő héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a donorokat:

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 29. 08:00 - 15:30 Tiszavasvári, Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (Városháza tér 4.) szeptember 29. 08:30 - 11:30 Nyíregyháza, Nyíregyháza Rozsréti Általános Iskola (Rozsrét bokor 17.) szeptember 29. 13:00 - 15:00 Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 30. 08:00 - 17:30 Tunyogmatolcs, Tunyogmatolcs Művelődési Ház (Rákóczi u. 79.) szeptember 30. 08:30 - 10:30 Fehérgyarmat, Fehérgyarmat Könyvtár (Kossuth tér 40.) szeptember 30. 11:30 - 14:30 Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 1. 08:00 - 15:30 Ajak, Ajak Kultúra Háza (Hajnal u. 11.) október 1. 09:00 - 13:30 Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 2. 08:00 - 17:30 Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 3. 08:00 - 15:30 Ibrány, Ibrány Ibrányi L. Művelődési Központ (Hősök tere 2-4.) október 3. 08:30 - 12:30

