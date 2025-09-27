szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Véradás

9 órája

Véradás: segítség, ami kézzelfogható

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#vérkészítmény#véradás#donor

éradás nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a kórházak időben és megfelelő mennyiségű vérkészítményt biztosíthassanak a rászorulóknak. Egyetlen véradás akár három ember életét is megmentheti.

Szon.hu

A véradás fontos, életeket menthet, sok beteg és sérült ember csak így juthat szükséges vérhez. Vérátömlesztésre gyakran van szükség balesetek, műtétek és súlyos betegségek esetén, amikor a szervezet már nem képes önállóan pótolni a vérveszteséget. 

véradás
Véradással emberek életét menthetjük meg  Illusztráció: Shutterstock

Véradás–  életeket ment

Nélkülözhetetlenek a vérkészítmények például daganatos betegek, valamint szív- és érrendszeri páciensek kezelésében is. A véradás ingyenes és önkéntes, hatalmas segítséget jelent a kórházak számára, minden csepp vérnek óriási jelentősége van. A rendszeres véradás hozzájárul ahhoz, hogy a vérkészleteket folyamatosan biztonságos szinten tarthassák az egészségügyi intézmények. A véradással  nemcsak másokon segítünk, hanem példát mutatunk önzetlenségből és empátiából is. 

A következő héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alábbi helyszíneken és időpontokban várják a donorokat: 

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 29. 08:00 - 15:30

Tiszavasvári, Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal (Városháza tér 4.) szeptember 29. 08:30 - 11:30

Nyíregyháza, Nyíregyháza Rozsréti Általános Iskola (Rozsrét bokor 17.) szeptember 29. 13:00 - 15:00

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 30. 08:00 - 17:30

Tunyogmatolcs, Tunyogmatolcs Művelődési Ház (Rákóczi u. 79.) szeptember 30. 08:30 - 10:30

Fehérgyarmat, Fehérgyarmat Könyvtár (Kossuth tér 40.) szeptember 30. 11:30 - 14:30

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 1. 08:00 - 15:30

Ajak, Ajak Kultúra Háza (Hajnal u. 11.) október 1. 09:00 - 13:30

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 2. 08:00 - 17:30

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) október 3. 08:00 - 15:30

Ibrány, Ibrány Ibrányi L. Művelődési Központ (Hősök tere 2-4.) október 3. 08:30 - 12:30

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu