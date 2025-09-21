szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

29°
+27
+14
Véradás

15 perce

Egyetlen óra az életedből – három ember életét mentheted meg!

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében naponta szükség van önkéntes donorokra.

Szon.hu

 A véradás életmentő cselekedet, amellyel bárki hozzájárulhat mások egészségéhez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folyamatosan szükség van önkéntes donorokra, hogy a kórházak mindig elegendő vérrel rendelkezzenek. Adj vért, és légy te is részese ennek a közösségi összefogásnak!

The,Hand,Of,A,Volunteer,Donor,Pumps,Blood,By,Squeezing
Véradás
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

 

Véradás: helyszínek és időpontok vármegyénkben

A véradásokból származó vér biztosítja, hogy kórházak és klinikák bármikor kezelni tudják a súlyos sérüléseket, műtéteket vagy betegeket. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében az alábbi helyeken és időpontokban lehet vért adni a következő héten első felében, tájékoztatott az Országos Vérellátó Szolgálat

Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 22. 08:00 - 15:30
Vásárosnamény, Vásárosnamény Művelődési Ház (Rákóczi u. 9.) szeptember 22. 12:00 - 14:00
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 23. 08:00 - 17:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Eötvös József Ált. Iskola és Gimnázium (Ungvár sétány 12.) szeptember 23. 08:30 - 11:30
Nyíregyháza, Nyíregyházi Területi Vérellátó Intézeti (Szent István u. 68.) szeptember 24. 08:00 - 15:30
Mátészalka, Mátészalka Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ. (Kölcsey utca 2.) szeptember 24. 09:00 - 13:00
