Verbunk napja: Murguly Lajos emlékére

A verbunkos tipikusan az a magyar zenei műfaj, amely még a XVIII. század második felében alakult ki. A szó elődje a német Werbung, ami valójában fogadást, édesgetést, szerzést, toborzást jelent. Az volt a célja a tánccal egybekötött verbuválásnak, hogy a magyar parasztlegényeket katonai szolgálatra toborozza. A verbunk tempója váltakozva lassú és gyors, figurái virtusosak.

Verbunk napja lesz a skanzenben



Verbunk napja: szeptember 27-én

– Hozzátartozik Nyíregyházához ez a nagyszerű rendezvény, amely ápolja a magyar hagyományokat. Ráadásul mindezt egy olyan helyszínen, a Sóstói Múzeumfaluban teszik ami méltó környezet mindehhez – mondta dr. Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke.