Táncos program a skanzenben

7 órája

Verbunk napja: Murguly Lajos emlékére

Címkék#Nyírség Táncegyüttes#Nyíregyháza#Bodrog Néptáncegyüttes#Rákóczi Kovács Gusztáv#verbunk nap

A skanzen ad otthont a rendezvénynek. A verbunk napja apropóján Murguly Lajos emléke előtt tiszteleg a Sóstói Múzeumfalu közönsége.

L. Tóth Lajos
Verbunk napja: Murguly Lajos emlékére

A verbunkos tipikusan az a magyar zenei műfaj, amely még a XVIII. század második felében alakult ki. A szó elődje a német Werbung, ami valójában fogadást, édesgetést, szerzést, toborzást jelent. Az volt a célja a tánccal egybekötött verbuválásnak, hogy a magyar parasztlegényeket katonai szolgálatra toborozza. A verbunk tempója váltakozva lassú és gyors, figurái virtusosak. 

Verbunk Ulrich Attila
Verbunk napja lesz a skanzenben


Verbunk napja: szeptember 27-én

– Hozzátartozik Nyíregyházához ez a nagyszerű rendezvény, amely ápolja a magyar hagyományokat. Ráadásul mindezt egy olyan helyszínen, a Sóstói Múzeumfaluban teszik ami méltó környezet mindehhez – mondta dr. Ulrich Attila önkormányzati képviselő, a Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke.

Verbunk Napja a Sóstói Múzeumfaluban

Fotók: Bozsó Katalin


Szeptember 27-én, szombaton 17-20 óráig Ide nézz a figurára! elnevezéssel rendezik meg a programot. Ezúttal az idén elhunyt Murguly Lajos emléke előtt is tisztelegnek a résztvevők. Közreműködik a Tánctanoda (Nyíregyháza), a Szatmár Táncegyüttes (Mátészalka), a Nyírség UP Margaréta Táncegyüttes (Nyíregyháza), Rákóczi Kovács Gusztáv, a Hagyományőrző Együttes (Nagyecsed), a Bodrog Néptáncegyüttes (Sárospatak), a Debreceni Népi Együttes (Debrecen) és a Nyírség Táncegyüttes (Nyíregyháza).
– Lesznek szatmári, bodrogközi és hajdúsági verbunkok, tréfás verbuválás, a színpadon Murguly Lajosra emlékezünk, a gálaműsor résztvevői pedig verbunkokat és csárdásokat adnak elő – mondta Demarcsek György, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Néptánc Egyesület elnöke.   

 

 

 

