Döbbenet

1 órája

Vérfagyasztó jelenet Nyíregyházán: ezt nem hiszi el az ember, ha nem látja (videó)

Címkék#Nyíregyháza#András út#forgalom

Megdöbbentő felvételt tettek közé a Szabolcs Trafi/ Útinfó Facebook csoportba.Vérfagyasztó jelenetet Nyíregyházán játszódott le.

Szon.hu

Vérfagyasztó jelenet: A Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-csoportban egy érdekes videót töltött fel egy csoporttag. Nyíregyházán az András útról piros lámpajelzés ellenére, szabálytalanul jobbra fordulva bekanyarodott a Szent István utca a város felé vezető oldalára. Ezen az útszakaszon jól látható helyre ki van téve a behajtani tilos tábla

A Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-csoport /I.Z.
Vérfagyasztó jelenet Nyíregyházán
Forrás: Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-csoport /I.Z.

A fiatalember a következő szöveggel osztotta meg a videót:

Ha nem látom, nem hiszem el!! Jobbról kikerül,forgalomtól elzárt területen. Átmegy a piroson, kanyarodik jobbra a behajtani tilos tábla ellenére, a forgalommal szemben!!!

– írta a posztoló.

Szerencsére nem történt baleset.

A videót ide kattintva nézheti meg.

