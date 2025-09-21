Döbbenet
1 órája
Vérfagyasztó jelenet Nyíregyházán: ezt nem hiszi el az ember, ha nem látja (videó)
Megdöbbentő felvételt tettek közé a Szabolcs Trafi/ Útinfó Facebook csoportba.Vérfagyasztó jelenetet Nyíregyházán játszódott le.
Vérfagyasztó jelenet: A Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-csoportban egy érdekes videót töltött fel egy csoporttag. Nyíregyházán az András útról piros lámpajelzés ellenére, szabálytalanul jobbra fordulva bekanyarodott a Szent István utca a város felé vezető oldalára. Ezen az útszakaszon jól látható helyre ki van téve a behajtani tilos tábla.
A fiatalember a következő szöveggel osztotta meg a videót:
Ha nem látom, nem hiszem el!! Jobbról kikerül,forgalomtól elzárt területen. Átmegy a piroson, kanyarodik jobbra a behajtani tilos tábla ellenére, a forgalommal szemben!!!
– írta a posztoló.
Szerencsére nem történt baleset.
A videót ide kattintva nézheti meg.
