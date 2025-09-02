Hihetetlen autócsodák érkeznek vármegyénkbe! Ezt nem érdemes kihagyni!

Ismét megcsodálhatják a régi autók szerelmesei egymás járgányait. A hagyománynak számító veterán autók találkozója szeptember 13-án a festői Kállay Kúriában várja az érdeklődőket.

Veterán autók találkozója lesz szeptemberben

Fotó: KM-archív

Veterán autók találkozója

A legutóbbi rendezvényen, ahogy beszámoltunk róla, szikrázó napsütés, festői környezet és persze benzingőz fogadta a résztvevőket. A rendezvényre akkor több mint 80 autócsoda érkezett. A résztvevők láthattak pompásan restaurált Volkswagen „bogarakat”, 40–50 éves Mercedeseket, a második világháború után nem sokkal született pickupot, de ezek mellett a hazánkban jól ismert Ladák is büszkén viselték az oldtimer-rendszámot. Azonban impozáns járműveknél is érdekesebbek a hozzájuk kapcsolódó történetek, amiket egy ilyen rendezvényen a fanatikus tulajdonosoktól hallhatnak a látogatók. A szeptember 13-ai találkozóra a jelentkezni az [email protected] e-mail címen, telefonon (06203824373), vagy személyesen a Kállay Kúriában lehet.