Szabolcsba tart az apokalipszis? Tarolhat a durva jégeső és a villámárvíz (videóval!)

Villámlás, villámárvíz, jégeső – Szabolcs-Szatmár-Bereg teljes területére citromsárga figyelmeztetést adtak ki. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hajnali, reggeli zivatarokat, záporokat követően délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, az sem kizárt, hogy komolyabb vihar csap le a megyére. Nyíregyházán és környékén napközben többször eleredt az eső, a fel-feltámadó szél sem ígért semmi jót...

Vihar készül, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében citromsárga riasztást adtak ki

Fotó: Csáki Alexandra

Vihar előtti csend, esetleg valami sokkal nagyobb készülődik?

Néhány nappal ezelőtt szokatlan időjárási jelenség tartotta izgalomban a szabolcsiakat: rengetegen megörökítették azt a hatalmas, gomba alakú zivatarfelhőt, amiben folyamatosan cikáztak a villámok, ám sem mennydörgés, sem eső nem kísérte az egyszerre félelmetes és ámulatba ejtő jelenést. Neve is van: cumulonimbus incus, ami annyit tesz, küllő- vagy üllőfelhő, ami a legerősebb zivatarok sajátja.