Szabolcsba tart az apokalipszis? Tarolhat a durva jégeső és a villámárvíz (videóval!)
A napokban különleges égi jelenség tartotta izgalomban a szabolcsiakat: egy üllőfelhő, amiben folyamatosan villámok cikáztak, méghozzá hang nélkül. A megyében ismét vihar készül, citromsárga riasztás van érvényben.
Villámlás, villámárvíz, jégeső – Szabolcs-Szatmár-Bereg teljes területére citromsárga figyelmeztetést adtak ki. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hajnali, reggeli zivatarokat, záporokat követően délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, az sem kizárt, hogy komolyabb vihar csap le a megyére. Nyíregyházán és környékén napközben többször eleredt az eső, a fel-feltámadó szél sem ígért semmi jót...
Vihar előtti csend, esetleg valami sokkal nagyobb készülődik?
Néhány nappal ezelőtt szokatlan időjárási jelenség tartotta izgalomban a szabolcsiakat: rengetegen megörökítették azt a hatalmas, gomba alakú zivatarfelhőt, amiben folyamatosan cikáztak a villámok, ám sem mennydörgés, sem eső nem kísérte az egyszerre félelmetes és ámulatba ejtő jelenést. Neve is van: cumulonimbus incus, ami annyit tesz, küllő- vagy üllőfelhő, ami a legerősebb zivatarok sajátja.
Mindenki nézzen fel az égre! Tölcsér alakú felhők, hang nélküli villámok: elképesztő és félelmetes (fotók, videók)
Akkor alakul ki, amikor a meleg, nedves levegő gyorsan felemelkedik, a felhőtető eléri a troposzféra felső határát, ahonnan már nem tud tovább emelkedni, ezért a felhő szétterül, jellegzetes üllőformát vesz fel. A jelenséget gyakran kíséri
- intenzív villámlás,
- jégeső,
- heves zápor,
- de szupercellás zivatar is kialakulhat belőle.
