szeptember 9., kedd

Ádám névnap

Mi lesz itt?!

4 órája

Szabolcsba tart az apokalipszis? Tarolhat a durva jégeső és a villámárvíz (videóval!)

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#vihar#citromsárga riasztás

A napokban különleges égi jelenség tartotta izgalomban a szabolcsiakat: egy üllőfelhő, amiben folyamatosan villámok cikáztak, méghozzá hang nélkül. A megyében ismét vihar készül, citromsárga riasztás van érvényben.

Munkatársunktól

Villámlás, villámárvíz, jégeső – Szabolcs-Szatmár-Bereg teljes területére citromsárga figyelmeztetést adtak ki. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint a hajnali, reggeli zivatarokat, záporokat követően délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, az sem kizárt, hogy komolyabb vihar csap le a megyére. Nyíregyházán és környékén napközben többször eleredt az eső, a fel-feltámadó szél sem ígért semmi jót... 

vihar, Nyíregyháza, eső, zápor, zivatar, figyelmeztetés, időjárás
Vihar készül, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében citromsárga riasztást adtak ki
Fotó: Csáki Alexandra

Vihar előtti csend, esetleg valami sokkal nagyobb készülődik?

Néhány nappal ezelőtt szokatlan időjárási jelenség tartotta izgalomban a szabolcsiakat: rengetegen megörökítették azt a hatalmas, gomba alakú zivatarfelhőt, amiben folyamatosan cikáztak a villámok, ám sem mennydörgés, sem eső nem kísérte az egyszerre félelmetes és ámulatba ejtő jelenést. Neve is van: cumulonimbus incus, ami annyit tesz, küllő- vagy üllőfelhő, ami a legerősebb zivatarok sajátja. 

Akkor alakul ki, amikor a meleg, nedves levegő gyorsan felemelkedik, a felhőtető eléri a troposzféra felső határát, ahonnan már nem tud tovább emelkedni, ezért a felhő szétterül, jellegzetes üllőformát vesz fel. A jelenséget gyakran kíséri

  • intenzív villámlás,
  • jégeső,
  • heves zápor,
  • de szupercellás zivatar is kialakulhat belőle.
vihar, Nyíregyháza, eső, zápor, zivatar, üllőfelhő, figyelmeztetés, időjárás
Aki csak tehette, megörökítette a szokatlan égi jelenséget, az üllőfelhőt Szabolcs-Szatmár-Beregben
Fotó: ViharVonal Viharvadász Csapat / Facebook

 

