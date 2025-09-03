szeptember 3., szerda

Apokalipszis közeleg?

1 órája

Jéggömbökkel, özönvízzel gyűrheti meg a zivatar Szabolcsot – kint a riasztás, talán már óráink sincsenek hátra

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#időjárás#vihar

Semmi jót nem ígérnek az időjárás-előrejelzések. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több járásában jégesőre, villámlásra, özönvízre figyelmeztetnek, szóval érdemes felkészülni: érkezik a vihar!

Munkatársunktól

Egyre közelebb ér a vihar Szabolcs-Szatmár-Bereghez, több megyei járásra is citromsárga figyelmeztetést adtak ki. Az időjárás alig néhány óra múlva már egy sokkal gorombább arcát mutatja majd a mostaninál, a HungaroMet előrejelzése szerint északkeleten alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket intenzív csapadék, villámárvizek, illetve 60–75 kilométer per órás viharos széllökések és jég is kísérhet. A záporok, zivatarok estére lecsengenek, hajnalban azonban dél felől újabb csapadékgócok érkezhetnek főként a déli és keleti tájak fölé.  

Vihar közeleg: Szabolcs-Szatmár-Bereg több járásában riasztást adtak ki.
Vihar várható Szabolcs-Szatmár-Beregben, a megye több járásában villámlás és jég miatt adtak ki figyelmeztetést
Fotó: Csáki Alexandra

Vihar, villámárvizek, jég: közeleg az ítéletidő

A mátészalkai, a kisvárdai, a záhonyi, a baktalórántházi, a fehérgyarmati és a csengeri járásban is elsőfokú riasztás van érvényben. 

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

A köpönyeg.hu orvosmeteorológiai jelentése alapján nehéz este elé néznek a hidegfrontra érzékenyek.

A megfigyelések szerint ilyenkor a szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. Általános tünetként fejfájás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek

– állapította meg dr. Pukoli Dániel. 

 

