Villámok cikáznak a fejünk felett és jégesőt kapunk a nyakunkba?! Figyelmeztetést adtak ki: vihar közeleg Szabolcs felé

Kedd délután elérte a hidegfront az országot, a Dunántúlra elsőfokú figyelmeztetést is kiadtak: Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyében is vihar kialakulására figyelmeztetett a HungaroMet.

Vihar közeledik, citromsárga figyelmeztetést adtak ki villámlás, jégeső és erős szél miatt

Fotó: Csáki Alexandra

Vihar közeledik, figyelmeztetést adtak ki!

Az időjárás-előrejelzések alapján a felhőzet tovább halad, és szerda délelőtt elszórtan, délután pedig már egyre inkább az ország keleti felén fordulhat elő zápor, zivatar, amit átmenetileg erős széllökés követhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24–32 fok között várható. Egyúttal Győr-Moson-Sopron és Vas megyét leszámítva mindenhol, tehát a közelgő vihar miatt Szabolcs-Szatmár-Beregben citromsárga figyelmeztetést adtak ki:

Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat!

Az orvosmeteorológiai előrejelzések sem kedvezők, ugyanis hideg jellegű fronthatás várható, ami a különösen érzékenyeknél fejfájást, migrént okozhat.

Úgy tűnik, csütörtökön visszatér a nyár, a köpönyeg.hu azt írja: sok napsütésre van kilátás némi fátyol- és gomolyfelhőzettel, kicsi az esély csapadékra. Az északnyugati szél megélénkül, 30 fok körüli meleg lesz.

Július elején több hatalmas vihar is lesújtott Szabolcs megyében, nyomában kidőlt fák, megrongált tetők, lakhatatlan házak, leszakadt vezetékek, megtépázott kertek, tönkrement termés, járhatatlan utak, áramkimaradás, megrekedt tömegközlekedés maradt.