Elképesztő eredmény! A világbajnoki dobogó legfelső fokára állhatott fel a nyírbátori versenyző és egy nyíregyházi diáklány is

Hollandiában Beekbergen városában adott otthont a XXI. FEI Kettesfogathajtó Világbajnokságnak, ahol a magyar válogatott ismét történelmet írt: egyéniben és csapatban is aranyérmet szerzett, immár zsinórban hetedszer. A háromszoros világbajnok, a nyírbátori ifj. Fekete György és Gáll Hanna a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium diákja is a dobogóra állhatott.

Gáll Hanna és a háromszoros világbajnok ifj. Fekete György

Fotó: facebook/ Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

A sportág egyik legnagyobb alakja, Hölle Martin világrekorddal nyerte meg az egyéni versenyt, míg a válogatott fölényes győzelmet aratott a nemzetközi mezőnyben. Az augusztus 20-24. között megrendezett világbajnokság után Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke történelmi teljesítménynek nevezte a sikert.

Ez a magyar lovassport elmúlt száz évének legnagyobb sorozata. Ötször egymás után egyéniben nyerni, hétszer egymás után csapatban győzni, ez páratlan siker

- fogalmazott, és hozzátette: a Magyar Lovassport Szövetség sikeres pályázatának köszönhetően Budapesten rendezhetik meg a következő világbajnokságot 2027-ben.

Hatalmas fegyvertény, hogy immár egyéniben és csapatban is hétszeres címvédőként várhatjuk az eseményt, de talán, ami ennél is fontosabb, hogy Hölle Martin és csapattársai személyében, olyan példaképek születtek, akiknek útmutatása hosszútávon biztosíthatja, ennek a csodálatos sportnak a jövőjét

- mondta büszkeséggel Lázár Vilmos a Kincsem Parkban tartott sajtótájékoztatón.

A fogathajtó világbajnok történelmi eredményt ért el

Fotó: lovasszovetseg.hu

Fogathajtó világbajnok vármegyénkből

Magyarország az egyik legsikeresebb fogathajtó nemzet a világban és ebben a sikersorozatban is kimagasló Hölle Martin teljesítménye. Ő a magyar fogattörténelem egyik legkiemelkedőbb zsenije. Az a profizmus, ami őt és a csapatát jellemzi, az egészen lenyűgöző. Bátran kijelenthetem, hogy a magyar lovassport elmúlt tíz évének legfényesebb csillagát tisztelhetjük a személyében

– fogalmazott az MTI-nek a 12-szeres világbajnok sportvezető, aki egyéniben öt, csapatban pedig hét diadalt számlál. Lázár Vilmos megjegyezte, hogy az utána következő magyar versenyzőket sem akármilyen fából faragták, mert ők és családjaik is a klasszikus, időnként rögös magyar utat járják hatalmas sikerrel. Szerinte a csapatban immár háromszoros világbajnok ifj. Fekete György és a vb-újoncként aranyérmes Dani Marcell igazi nagy küzdők, nagy harcosok és szívet melengető a történetük. A magyar csapat mögött egy egész szakmai stáb állt, akik nélkül nem születhetett volna meg ez a diadal. A stabil teljesítményt nyújtó tartalék hajtók és a háttérben dolgozó segítők mind hozzátették a maguk részét ahhoz, hogy Magyarország továbbra is a fogathajtás nagyhatalma maradjon.