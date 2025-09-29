szeptember 29., hétfő

Elismerés

2 órája

Nyíregyháza újra reflektorfényben: rangos európai díjat zsebelt be a város

Címkék#Nyíregyháza#ezüst#Entente Florale Europ#díj

Zöld csoda: Ezüst minősítést kapott Nyíregyháza az európai Entente Florale Europe versenyen!

Szon.hu

Nyíregyháza ismét bizonyította elkötelezettségét a zöldfelületek fejlesztése és a környezettudatos városépítés iránt: a város ezüst minősítést nyert az Entente Florale Europe (Európai Virágosítási Verseny) nemzetközi megmérettetésén, valamint elnyerte a World Urban Parks – EFE Green Space Award különdíjat is.

elismerés
Elismerés Nyíregyházának Forrás/ Fotó: Városháza/ sajtószolgálat

A sikerhez vezető út tavaly novemberben kezdődött, amikor a közel négyszáz pályázó közül Nyíregyháza a nagyvárosi kategóriában első helyezést ért el a Virágos Magyarország versenyen. Ez a győzelem tette lehetővé, hogy a város képviselhesse Magyarországot az európai megmérettetésen.

A nemzetközi zsűri 2025. június 28-án látogatott Nyíregyházára, ahol nyolc helyszínen ismerkedett meg a város zöldfelületeivel, fejlesztéseivel, közösségi tereivel és hosszú távú környezetvédelmi elképzeléseivel. A program részeként vetítettképes előadásokon, majd egész napos városbejáráson szerezhettek átfogó képet a zsűritagok Nyíregyháza városfejlesztési törekvéseiről és gyakorlatáról.

A díjátadó ünnepségen Forrás: Városháza/ sajtószolgálat

A díjátadót szeptember 27-én rendezték meg a szlovéniai Velenje városában, ahol 13 ország közel 400 képviselője vett részt. Városunk képviseletében Dobiné Földesi Rita, a Polgármesteri Koordinációs Iroda vezetője, Halmi-Hódos Katinka, városi főkertész, valamint Dicső Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgatója vette át az elismeréseket.

