Nyíregyháza újra reflektorfényben: rangos európai díjat zsebelt be a város
Zöld csoda: Ezüst minősítést kapott Nyíregyháza az európai Entente Florale Europe versenyen!
Nyíregyháza ismét bizonyította elkötelezettségét a zöldfelületek fejlesztése és a környezettudatos városépítés iránt: a város ezüst minősítést nyert az Entente Florale Europe (Európai Virágosítási Verseny) nemzetközi megmérettetésén, valamint elnyerte a World Urban Parks – EFE Green Space Award különdíjat is.
A sikerhez vezető út tavaly novemberben kezdődött, amikor a közel négyszáz pályázó közül Nyíregyháza a nagyvárosi kategóriában első helyezést ért el a Virágos Magyarország versenyen. Ez a győzelem tette lehetővé, hogy a város képviselhesse Magyarországot az európai megmérettetésen.
A nemzetközi zsűri 2025. június 28-án látogatott Nyíregyházára, ahol nyolc helyszínen ismerkedett meg a város zöldfelületeivel, fejlesztéseivel, közösségi tereivel és hosszú távú környezetvédelmi elképzeléseivel. A program részeként vetítettképes előadásokon, majd egész napos városbejáráson szerezhettek átfogó képet a zsűritagok Nyíregyháza városfejlesztési törekvéseiről és gyakorlatáról.
A díjátadót szeptember 27-én rendezték meg a szlovéniai Velenje városában, ahol 13 ország közel 400 képviselője vett részt. Városunk képviseletében Dobiné Földesi Rita, a Polgármesteri Koordinációs Iroda vezetője, Halmi-Hódos Katinka, városi főkertész, valamint Dicső Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgatója vette át az elismeréseket.
