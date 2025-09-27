2 órája
„Kártyavárként omlott össze a vitaminszedésről alkotott illúzióm...”
Az emberek nem kérdeznek, úgy vásárolnak vitaminokból, mintha élelmiszert vennének – figyelmeztet a gyógyszerész. Vitaminok: személyre szabottan szedjük be!
– Négy-öt féle vitamint szedtem egyszerre. Magam sem tudom, hogy mit vártam a piruláktól. Csodát! Akkoriban iszonyatosan sokat utaztam a munkám miatt, folyton fáradt voltam, dekoncentrált, és mint sok más ember, én is felültem a reklámoknak. Szupererőt reméltem a készítményektől, de kártyavárként omlott össze a vitaminszedésről alkotott illúzióm, mert nem jött az eredmény, nem lettem fittebb, nem lettem energikusabb. Igaz, senkitől nem kértem tanácsot, mit is lenne célszerű beszednem, a magam feje után mentem és egy rahedli pénzt hagytam a patikában, jobb közérzetet remélve. Egyfajta pszichés késztetést is éreztem a vitaminszedésre. Ma már okosabban csinálom: kúraszerűen használom a készítményeket, a háziorvossal megbeszélve, koromnak, életmódomnak, fizikai aktivitásomnak megfelelően – Hevesiné Mariann szívesen osztotta meg tapasztalatait az egyik nyíregyházi patikában, amikor a vitaminokról faggattunk. Kezében egy doboz D-vitamint tartott.
Vitaminok: nem csak betűjelek...
Örök vita tárgya, hogy szedjünk vagy ne szedjünk vitaminokat, hogy melyikből, mennyit vegyünk magunkhoz. Tény, hogy a patikákban, drogériákban a magyarok évente több milliárd forintot hagynak ott: dobozszámra vesszük a vitaminokat, mintha nem lenne holnap. Azt fontos leszögezni az emberi szervezet működéséhez elengedhetetlenek a vitaminok és ásványi anyagok, különben súlyos hiányállapotok léphetnek fel, azonban íme néhány aranyszabály a szedésükre:
- A vitaminok két csoportra oszthatók. A zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) a szervezet zsírszövetében és a májban raktározódnak, ritkán túladagolhatóak. Kiegyensúlyozott étrend mellett csak időszakosan lehet rá szükség. Ilyen például a téli fényhiányos időszak, amikor jóval kevesebb D-vitaminhoz jut a szervezet.
- A másik fő csoportot a vízben oldódó vitaminok (pl. B, C-vitamin) alkotják. Ezeket a szervezetünk nem képes raktározni, a kellő mennyiség felszívódik, a felesleg pedig kiürül, így a túladagolás veszélye elenyésző, bevitelük ezért minden nap szükséges. Ugyanakkor nagy dózisban kizárólag azoknak ajánlott a bevitele, akik speciálisan rászorulnak a nagydózisú pótlásra.
Nézzünk egy konkrét példát! Manapság nagyon sokat követnek húsmentes étrendet, a félig vagy teljesen vegetariánus étkezéssel létfontosságú vitaminok nem kerülhetnek be szervezetbe. Ilyen a B12-vitamin, ami állati eredetű élelmiszerekben található, ezért azt mindenképp szedniük kell a húsmentes diétában. Erről legutóbb dr. Kiss Csaba háziorvos beszélt podcastünkben, aki a mediterrán étkezés híve. Mint mondta: a zöldségekre, gyümölcsökre, sovány húsokra, halakra épülő étrend támogatja az immunrendszert, megőrzi a testsúlyt. A cukorbetegek, valamint a magas vérnyomással küzdőknek is ajánlott.
Dr. Kiss Csaba háziorvos elárulta, hogyan támogathatjuk immunrendszerünket ősszel
A doktor beszélt a vitaminokról is, kiemelte:
– Ilyenkor ősszel a D-vitamint pótolni kell. A felnőttek számára napi 2000–3000 nemzetközi egység D-vitamin szedése biztonságos és erősen ajánlott, hiszen az immunrendszer megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen a D-vitamin
– mondta, ugyanakkor a multivitaminok szedését nem ajánlotta, főként akkor, ha többféle készítményt együtt szed valaki.
A vitaminokra is igaz: néha a kevesebb több
– Otthon a házipatikánkból nem hiányoznak a vitaminok, azonban minden családtag másfajtát szed személyre szabottan. Nincs két egyforma ember, a vitaminok pótlásánál is az egyedi igényeket kell figyelembe venni
– tudtuk meg dr. Cziotka-Gál Mónikától. A gyógyszerész segítségével tisztáztunk pár félreértést. Először is megtudtuk, a legnagyobb probléma az, hogy:
- az emberek nem kérdeznek, úgy vásárolnak be vitaminokból, mintha élelmiszert vennének, holott a patikákban szakszerű felvilágosítást kaphatnak
- könnyen elfelejtjük azt is, hogy kiegyensúlyozott, változatos étkezéssel sokat tehetünk egészségükért, s ha nincs semmilyen betegségünk, akkor csak minimális vitaminpótlásra van szükségünk
- gond az is, hogy a vitaminszintek speciális mérése (laboratóriumi vizsgálata) nélkül már csak a tünetekből derül ki, ha valaki súlyos hiányt szenved és ekkor más csak a nagy dózisú készítmények segítenek rajta.
– Ha táplálék-kiegészítőkkel próbáljuk ellenállóbbá tenni a szervezetünket, akkor az optimális hatás elérése érdekében érdemes helyesen alkalmazni ezeket a készítményeket. Mondok néhány példát: mindenki C-vitamint szed télen, pedig a D-vitamin az őszi hónapoktól fontos gyereknek és felnőttnek egyaránt. Műtéti állapotok után a lábadozást segíti a cink, ami a vírusos időszakban is fontos. A B-vitaminok az idegrendszert támogatják. A króm, a szelén a fogyókúrázóknak ajánlott, míg az étvágytalanság kezelésére a Béres-cseppet alkalmas.
A várandósoknak speciális vitaminokat kell szedniük, folsav, vas, D-vitamin, esszenciális zsírsavak támogatják a baba és a mama egészségét. S nem véletlenül vannak kifejlesztve az úgynevezett 60 pluszos vitaminok sem, amiben az idősek szükségleteit veszik figyelembe
– sorolta a szakember, aki szintén említette, hogy a húsmentesen étkezőknek B12-vitamint szedniük kell, ugyanis a fáradtság, a végtagok zsibbadása, súlyosabb esetben memóriazavar, járászavar lehet a hiánytünet.
Dr. Cziotka-Gál Mónikát a vitaminokkal dúsított élelmiszerekről is kérdeztük, hiszen lépten nyomon látjuk a boltok polcain, hogy a gabonapelyheket B-vitaminokkal, vassal, a tejet D-vitaminnal, a margarint A-vitaminnal dúsítják. A sót jódozzák, a gyümölcslevekben C-vitamint találunk, a sportitalokhoz pedig elektrolitokat B-, C-vitamint adnak hozzá.
– A dúsított élelmiszereknek köszönhetően számos hiánybetegség kialakulása megelőzhető, vagy a már meglévő betegség állapota javítható: például a vashiányos anémia (vérszegénység), a D-vitamin-hiány okozta csontritkulás, ugyanakkor fogyasztásuk csak egy kiegyensúlyozott étrend részeként jöhetnek szóba, mert nem pótolják a friss zöldségeket, gyümölcsöket és a természetes tápanyagokat
– mondta a gyógyszerész. Általánosságban pedig elmondható: figyelni kell a bevett vitaminok mennyiségére, ne szedjünk túl sokfélét egyszerre, és ha valamilyen alapbetegségre gyógyszert szedünk konzultáljunk a háziorvosunkkal mielőtt vitaminkúrába kezdenénk.
Végezetül nézzük meg mire hat egy-egy vitamin.
A-vitamin: a látásért
B1-vitamin: energiát szolgáltat
B2-vitamin: növekedést segíti
B3-vitamin: az anyagcsere folyamatokat támogatja
B5-vitamin: hormonok működését támogatja
B6-vitamin: immunrendszer
B7-vitamin: a hajnak és a bőrnek is jót tesz
B9-vitamin: sejtek
B12-vitamin: idegrendszer
C-vitamin: sejtek, gyógyító ( a szervezet felépülését segítő)
D-vitamin: csontok, immunrendszer
K-vitamin: vér
