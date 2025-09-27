– Négy-öt féle vitamint szedtem egyszerre. Magam sem tudom, hogy mit vártam a piruláktól. Csodát! Akkoriban iszonyatosan sokat utaztam a munkám miatt, folyton fáradt voltam, dekoncentrált, és mint sok más ember, én is felültem a reklámoknak. Szupererőt reméltem a készítményektől, de kártyavárként omlott össze a vitaminszedésről alkotott illúzióm, mert nem jött az eredmény, nem lettem fittebb, nem lettem energikusabb. Igaz, senkitől nem kértem tanácsot, mit is lenne célszerű beszednem, a magam feje után mentem és egy rahedli pénzt hagytam a patikában, jobb közérzetet remélve. Egyfajta pszichés késztetést is éreztem a vitaminszedésre. Ma már okosabban csinálom: kúraszerűen használom a készítményeket, a háziorvossal megbeszélve, koromnak, életmódomnak, fizikai aktivitásomnak megfelelően – Hevesiné Mariann szívesen osztotta meg tapasztalatait az egyik nyíregyházi patikában, amikor a vitaminokról faggattunk. Kezében egy doboz D-vitamint tartott.

Vitaminoknál is igaz: néha a kevesebb több

Illusztráció: Shutterstock

Vitaminok: nem csak betűjelek...

Örök vita tárgya, hogy szedjünk vagy ne szedjünk vitaminokat, hogy melyikből, mennyit vegyünk magunkhoz. Tény, hogy a patikákban, drogériákban a magyarok évente több milliárd forintot hagynak ott: dobozszámra vesszük a vitaminokat, mintha nem lenne holnap. Azt fontos leszögezni az emberi szervezet működéséhez elengedhetetlenek a vitaminok és ásványi anyagok, különben súlyos hiányállapotok léphetnek fel, azonban íme néhány aranyszabály a szedésükre:

A vitaminok két csoportra oszthatók. A zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) a szervezet zsírszövetében és a májban raktározódnak, ritkán túladagolhatóak. Kiegyensúlyozott étrend mellett csak időszakosan lehet rá szükség. Ilyen például a téli fényhiányos időszak, amikor jóval kevesebb D-vitaminhoz jut a szervezet.

A másik fő csoportot a vízben oldódó vitaminok (pl. B, C-vitamin) alkotják. Ezeket a szervezetünk nem képes raktározni, a kellő mennyiség felszívódik, a felesleg pedig kiürül, így a túladagolás veszélye elenyésző, bevitelük ezért minden nap szükséges. Ugyanakkor nagy dózisban kizárólag azoknak ajánlott a bevitele, akik speciálisan rászorulnak a nagydózisú pótlásra.

Nézzünk egy konkrét példát! Manapság nagyon sokat követnek húsmentes étrendet, a félig vagy teljesen vegetariánus étkezéssel létfontosságú vitaminok nem kerülhetnek be szervezetbe. Ilyen a B12-vitamin, ami állati eredetű élelmiszerekben található, ezért azt mindenképp szedniük kell a húsmentes diétában. Erről legutóbb dr. Kiss Csaba háziorvos beszélt podcastünkben, aki a mediterrán étkezés híve. Mint mondta: a zöldségekre, gyümölcsökre, sovány húsokra, halakra épülő étrend támogatja az immunrendszert, megőrzi a testsúlyt. A cukorbetegek, valamint a magas vérnyomással küzdőknek is ajánlott.