szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

15°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vitaminok

2 órája

„Kártyavárként omlott össze a vitaminszedésről alkotott illúzióm...”

Címkék#étrend#életmód#készítmény#vitamin

Az emberek nem kérdeznek, úgy vásárolnak vitaminokból, mintha élelmiszert vennének – figyelmeztet a gyógyszerész. Vitaminok: személyre szabottan szedjük be!

Munkatársunktól

– Négy-öt féle vitamint szedtem egyszerre. Magam sem tudom, hogy mit vártam a piruláktól. Csodát! Akkoriban iszonyatosan sokat utaztam a munkám miatt, folyton fáradt voltam, dekoncentrált, és mint sok más ember, én is felültem a reklámoknak. Szupererőt reméltem a készítményektől, de kártyavárként omlott össze a vitaminszedésről alkotott illúzióm, mert nem jött az eredmény, nem lettem fittebb, nem lettem energikusabb. Igaz, senkitől nem kértem tanácsot, mit is lenne célszerű beszednem, a magam feje után mentem és egy rahedli pénzt hagytam a patikában, jobb közérzetet remélve. Egyfajta pszichés késztetést is éreztem a vitaminszedésre. Ma már okosabban csinálom: kúraszerűen használom a készítményeket, a háziorvossal megbeszélve, koromnak, életmódomnak, fizikai aktivitásomnak megfelelően – Hevesiné Mariann szívesen osztotta meg tapasztalatait az egyik nyíregyházi patikában, amikor a vitaminokról faggattunk. Kezében egy doboz D-vitamint tartott. 

?lose-up,Of,A,Woman's,Hands,With,Various,Pills,And,Supplements.
Vitaminoknál is igaz: néha a kevesebb több 
Illusztráció: Shutterstock

Vitaminok: nem csak betűjelek...

Örök vita tárgya, hogy szedjünk vagy ne szedjünk vitaminokat, hogy melyikből, mennyit vegyünk magunkhoz. Tény, hogy a patikákban, drogériákban a magyarok évente több milliárd forintot hagynak ott: dobozszámra vesszük a vitaminokat, mintha nem lenne holnap. Azt fontos leszögezni az emberi szervezet működéséhez elengedhetetlenek a vitaminok és ásványi anyagok, különben súlyos hiányállapotok léphetnek fel, azonban íme néhány aranyszabály a szedésükre: 

  • A vitaminok két csoportra oszthatók. A zsírban oldódó vitaminok (A, D, E, K) a szervezet zsírszövetében és a májban raktározódnak, ritkán túladagolhatóak. Kiegyensúlyozott étrend mellett csak időszakosan lehet rá szükség. Ilyen például a téli fényhiányos időszak, amikor jóval kevesebb D-vitaminhoz jut a szervezet.
  • A másik fő csoportot a vízben oldódó vitaminok (pl. B, C-vitamin) alkotják. Ezeket a szervezetünk nem képes raktározni, a kellő mennyiség felszívódik, a felesleg pedig kiürül, így a túladagolás veszélye elenyésző, bevitelük ezért minden nap szükséges. Ugyanakkor nagy dózisban kizárólag azoknak ajánlott a bevitele, akik speciálisan rászorulnak a nagydózisú pótlásra.

Nézzünk egy konkrét példát! Manapság nagyon sokat  követnek húsmentes étrendet, a félig vagy teljesen vegetariánus étkezéssel létfontosságú vitaminok nem kerülhetnek be szervezetbe. Ilyen a B12-vitamin, ami állati eredetű élelmiszerekben található, ezért azt mindenképp szedniük kell a húsmentes diétában. Erről legutóbb dr. Kiss Csaba háziorvos beszélt podcastünkben, aki a mediterrán étkezés híve. Mint mondta: a zöldségekre, gyümölcsökre, sovány húsokra, halakra épülő étrend támogatja az immunrendszert, megőrzi a testsúlyt. A cukorbetegek, valamint a magas vérnyomással küzdőknek is ajánlott. 

A doktor beszélt a vitaminokról is, kiemelte: 

– Ilyenkor ősszel a D-vitamint pótolni kell. A felnőttek számára napi 2000–3000 nemzetközi egység D-vitamin szedése biztonságos és erősen ajánlott, hiszen az immunrendszer megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen a D-vitamin

 – mondta, ugyanakkor a multivitaminok szedését nem ajánlotta, főként akkor, ha többféle készítményt együtt szed valaki. 

A vitaminokra is igaz: néha a kevesebb több

– Otthon a házipatikánkból nem hiányoznak a vitaminok, azonban minden családtag másfajtát szed személyre szabottan. Nincs két egyforma ember, a vitaminok pótlásánál is az egyedi igényeket kell figyelembe venni

 – tudtuk meg dr. Cziotka-Gál Mónikától. A gyógyszerész segítségével tisztáztunk pár félreértést. Először is megtudtuk, a legnagyobb probléma az, hogy: 

  • az emberek nem kérdeznek, úgy vásárolnak be vitaminokból, mintha élelmiszert vennének, holott a patikákban szakszerű felvilágosítást kaphatnak
  • könnyen elfelejtjük azt is, hogy kiegyensúlyozott, változatos étkezéssel sokat tehetünk egészségükért, s ha nincs semmilyen betegségünk, akkor csak minimális vitaminpótlásra van szükségünk 
  • gond az is, hogy a vitaminszintek speciális mérése (laboratóriumi vizsgálata) nélkül már csak a tünetekből derül ki, ha valaki súlyos hiányt szenved és ekkor más csak a nagy dózisú készítmények segítenek rajta.

– Ha táplálék-kiegészítőkkel próbáljuk ellenállóbbá tenni a szervezetünket, akkor az optimális hatás elérése érdekében érdemes helyesen alkalmazni ezeket a készítményeket. Mondok néhány példát: mindenki C-vitamint szed télen, pedig a D-vitamin az őszi hónapoktól fontos gyereknek  és felnőttnek egyaránt. Műtéti állapotok után a lábadozást segíti a cink, ami a vírusos időszakban is fontos. A B-vitaminok az idegrendszert támogatják. A króm, a szelén a fogyókúrázóknak ajánlott, míg az étvágytalanság kezelésére a Béres-cseppet alkalmas. 

A várandósoknak speciális vitaminokat kell szedniük, folsav, vas, D-vitamin, esszenciális zsírsavak támogatják a baba és a mama egészségét. S nem véletlenül vannak kifejlesztve az úgynevezett 60 pluszos vitaminok sem, amiben az idősek szükségleteit veszik figyelembe

 – sorolta a szakember, aki szintén említette, hogy a húsmentesen étkezőknek B12-vitamint szedniük kell, ugyanis a fáradtság, a végtagok zsibbadása, súlyosabb esetben memóriazavar, járászavar lehet a hiánytünet. 

Dr. Cziotka-Gál Mónikát a vitaminokkal dúsított élelmiszerekről is kérdeztük, hiszen lépten nyomon látjuk a boltok polcain, hogy a gabonapelyheket B-vitaminokkal, vassal, a tejet D-vitaminnal, a margarint A-vitaminnal dúsítják. A sót jódozzák, a gyümölcslevekben C-vitamint találunk, a sportitalokhoz pedig elektrolitokat B-, C-vitamint adnak hozzá.  

 – A dúsított élelmiszereknek köszönhetően számos hiánybetegség kialakulása megelőzhető, vagy a már meglévő betegség állapota javítható:  például a vashiányos anémia (vérszegénység), a D-vitamin-hiány okozta csontritkulás, ugyanakkor fogyasztásuk csak egy kiegyensúlyozott étrend részeként jöhetnek szóba, mert nem pótolják a friss zöldségeket, gyümölcsöket és a természetes tápanyagokat

 – mondta a gyógyszerész. Általánosságban pedig elmondható: figyelni kell a bevett vitaminok mennyiségére, ne szedjünk túl sokfélét egyszerre, és ha valamilyen alapbetegségre gyógyszert szedünk konzultáljunk a háziorvosunkkal mielőtt vitaminkúrába kezdenénk. 

Végezetül nézzük meg mire hat egy-egy vitamin. 

A-vitamin: a látásért

B1-vitamin: energiát szolgáltat

B2-vitamin: növekedést segíti

B3-vitamin: az anyagcsere folyamatokat támogatja 

B5-vitamin: hormonok működését támogatja

B6-vitamin: immunrendszer

B7-vitamin: a hajnak és a bőrnek is jót tesz

B9-vitamin: sejtek 

B12-vitamin: idegrendszer 

C-vitamin: sejtek, gyógyító ( a szervezet felépülését segítő) 

D-vitamin: csontok, immunrendszer

K-vitamin: vér

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu