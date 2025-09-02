5 órája
Frissítés: a csőtörés után kijavították a hibát, helyreállt a szolgáltatás Nyíregyházán (fotókkal és videóval)
Nagy a baj Nyíregyházán! A csomópontban a járdát és kerékpárutat lezárták, hogy a csőtörés alatt a munkavégzést ne akadályozzák.
Fotó: Bordás Béla, Sipeki Péter
Egy nagy átmérőjű ivóvízcső tört el Nyíregyházán, a Derkovits utca és a Dugonics utca kereszteződésében. A csőtörés nyomán elöntötte a víz a területet. A Nyírségvíz szakemberei azonnal a helyszínre siettek, ahol megkezdték a hibafeltárást, majd ezt követően a hiba elhárítását is.
Csőtörés a fontos csomópontban
Telefonon kerestük a Nyírségvíz Zrt.-t, hogy megtudjuk, mi lehetet a csőtörés oka. Ígéretet kaptunk arra, hogy amint a feltárást elvégzik, tájékoztatják portálunkat. A csomópont járdáit és kerékpárútjait lezárták, hogy a munkavégzést ne akadályozzák – tájékoztatta szerkesztőségünket Bordás Béla városgondnok.
FRISSÍTÉS
A Dugonics-Derkovits-Kinizsi utcák határolta szakaszon a a Nyírségvíz Zrt. munkatársai kijavították a DN600-as csőtörés miatt keletkezett hibát, a vízszolgáltatás helyreállt – tájékoztatta portálunkat a társaság.
Csőtörés Nyíregyházán, durva a helyzet!Fotók: Bordás Béla
Aki a pár hónapos gyerekével képes ezt megtenni a hátsó ülésen, attól mégis mi várható?