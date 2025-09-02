Frissítés: a csőtörés után kijavították a hibát, helyreállt a szolgáltatás Nyíregyházán (fotókkal és videóval)

Egy nagy átmérőjű ivóvízcső tört el Nyíregyházán, a Derkovits utca és a Dugonics utca kereszteződésében. A csőtörés nyomán elöntötte a víz a területet. A Nyírségvíz szakemberei azonnal a helyszínre siettek, ahol megkezdték a hibafeltárást, majd ezt követően a hiba elhárítását is.

A csőtörés egy fontos csomópontban történt

Fotó: Bordás Béla

Csőtörés a fontos csomópontban

Telefonon kerestük a Nyírségvíz Zrt.-t, hogy megtudjuk, mi lehetet a csőtörés oka. Ígéretet kaptunk arra, hogy amint a feltárást elvégzik, tájékoztatják portálunkat. A csomópont járdáit és kerékpárútjait lezárták, hogy a munkavégzést ne akadályozzák – tájékoztatta szerkesztőségünket Bordás Béla városgondnok.

FRISSÍTÉS

A Dugonics-Derkovits-Kinizsi utcák határolta szakaszon a a Nyírségvíz Zrt. munkatársai kijavították a DN600-as csőtörés miatt keletkezett hibát, a vízszolgáltatás helyreállt – tájékoztatta portálunkat a társaság.