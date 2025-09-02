szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Víz alatt a városrész

5 órája

Frissítés: a csőtörés után kijavították a hibát, helyreállt a szolgáltatás Nyíregyházán (fotókkal és videóval)

Címkék#Nyíregyháza#Nyírségvíz#Dugonics utca

Nagy a baj Nyíregyházán! A csomópontban a járdát és kerékpárutat lezárták, hogy a csőtörés alatt a munkavégzést ne akadályozzák.

Szon.hu
Frissítés: a csőtörés után kijavították a hibát, helyreállt a szolgáltatás Nyíregyházán (fotókkal és videóval)

Fotó: Bordás Béla, Sipeki Péter

Egy nagy átmérőjű ivóvízcső tört el Nyíregyházán, a Derkovits utca és a Dugonics utca kereszteződésében. A csőtörés nyomán elöntötte a víz a területet. A Nyírségvíz szakemberei azonnal a helyszínre siettek, ahol megkezdték a hibafeltárást, majd ezt követően a hiba elhárítását is.

A csőtörés egy fontos csomópontban történt
A csőtörés egy fontos csomópontban történt
Fotó: Bordás Béla

Csőtörés a fontos csomópontban

Telefonon kerestük a Nyírségvíz Zrt.-t, hogy megtudjuk, mi lehetet a csőtörés oka. Ígéretet kaptunk arra, hogy amint a feltárást elvégzik, tájékoztatják portálunkat. A csomópont járdáit és kerékpárútjait lezárták, hogy a munkavégzést ne akadályozzák – tájékoztatta szerkesztőségünket Bordás Béla városgondnok.  

FRISSÍTÉS

A Dugonics-Derkovits-Kinizsi utcák határolta szakaszon a a Nyírségvíz Zrt. munkatársai kijavították a DN600-as csőtörés miatt keletkezett hibát, a vízszolgáltatás helyreállt – tájékoztatta portálunkat a társaság.  

Csőtörés Nyíregyházán, durva a helyzet!

Fotók: Bordás Béla

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu