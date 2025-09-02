szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

33 perce

Víz alatt Nyíregyháza forgalmas csomópontja! (fotókkal)

Címkék#Nyíregyháza#Nyírségvíz#Dugonics utca

Nagy a baj Nyíregyházán!

Szon.hu
Víz alatt Nyíregyháza forgalmas csomópontja! (fotókkal)

Fotó: Bordás Béla

Egy nagy átmérőjű ivóvízcső tört el Nyíregyházán, a Derkovits utca és a Dugonics utca kereszteződésében. A Nyírségvíz szakemberei azonnal a helyszínre siettek, ahol megkezdték a hibafeltárást, majd ezt követően a hiba elhárítását is.

Csőtörés Nyíregyházán, durva a helyzet!

Fotók: Bordás Béla

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu