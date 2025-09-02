Nyíregyháza
33 perce
Víz alatt Nyíregyháza forgalmas csomópontja! (fotókkal)
Nagy a baj Nyíregyházán!
Fotó: Bordás Béla
Egy nagy átmérőjű ivóvízcső tört el Nyíregyházán, a Derkovits utca és a Dugonics utca kereszteződésében. A Nyírségvíz szakemberei azonnal a helyszínre siettek, ahol megkezdték a hibafeltárást, majd ezt követően a hiba elhárítását is.
Csőtörés Nyíregyházán, durva a helyzet!Fotók: Bordás Béla
