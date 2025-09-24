szeptember 24., szerda

Zavaros víz és nyomáscsökkenés

4 órája

Nem árt felkészülni: vízhiány és minőségromlás várható a szabolcsi településen

A lakosság megértését és türelmét kérik.

Szon.hu
A munkálatok idején átmeneti vízhiányra is lehet számítani

Fotó: MW-archív

Az ivóvízhálózat szivacsdugós mosatását végzik hamarosan a Nyírségvíz szakemberei Kállósemjénben – közölte a társaság. Mint írták, a munkálatok szeptember 29-én 8 órakor kezdődnek, és előreláthatólag október 10-én 15 óráig tartanak. A jelzett időszakban átmeneti vízhiányra, nyomáscsökkenésre számíthatnak a fogyasztók. A munkavégzés során vízzavarosodás léphet fel, amely az egészségre ártalmatlan – hívta fel a figyelmet a Nyírségvíz.

 

