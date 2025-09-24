Zavaros víz és nyomáscsökkenés
1 órája
Nem árt felkészülni: vízhiány és minőségromlás várható a szabolcsi településen
A lakosság megértését és türelmét kérik.
A munkálatok idején átmeneti vízhiányra is lehet számítani
Fotó: MW-archív
Az ivóvízhálózat szivacsdugós mosatását végzik hamarosan a Nyírségvíz szakemberei Kállósemjénben – közölte a társaság. Mint írták, a munkálatok szeptember 29-én 8 órakor kezdődnek, és előreláthatólag október 10-én 15 óráig tartanak. A jelzett időszakban átmeneti vízhiányra, nyomáscsökkenésre számíthatnak a fogyasztók. A munkavégzés során vízzavarosodás léphet fel, amely az egészségre ártalmatlan – hívta fel a figyelmet a Nyírségvíz.
Ezt ne hagyja ki!Őszköszöntő Jótékonysági Szabolcsi Almanap
14 órája
A fagy ugyan megtizedelte a termést, de a jótékonykodás nem maradhat el
Ezt ne hagyja ki!Sziréna
14 órája
Vajon mi történhetett? Rendőrségi helikopter körözött Nagyecsed felett, a városban öt rendőrautót is láttak
Ezt ne hagyja ki!Megasztár
15 órája
Kiskorában is nagydumás volt a Megasztár nyíregyházi műsorvezetője, hihetetlen videó került elő róla
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre