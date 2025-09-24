Titokzatos, nagy testű valamik bukkantak fel a szomszéd folyóban?

A posztoló pedig nem más volt, mint a Nyírdrón - nem csupán remek drón felvételeket, de kiváló fotó és videó manipulációkat is szokott megosztani a követői nagy örömére. Ezúttal vízi szörnyeket vizionált a Bodrog folyó vizébe.

Titokzatos vízi szörnyek? Csak egy ügyes fotómanipuláció.

Forrás: Nyírdrón

Vízi szörnyek a Bodrogban?

Szerintetek milyen faj lehet? - tette fel a kérdést.

A követők egyből vették a lapot, és nekiálltak viccelődni.

Uhhh.. megvagytok! Megint kirágtátok a kerítést? Gyertek csak vissza a helyetekre! - írta egy kommentelő.

