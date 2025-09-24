Hát ezek mik?
2 órája
Titokzatos, nagy testű valamik bukkantak fel a szomszéd folyóban?
Furcsa állatokat láttunk a Bodrogban - írta a posztoló. És egy fotót is csatolt.
A posztoló pedig nem más volt, mint a Nyírdrón - nem csupán remek drón felvételeket, de kiváló fotó és videó manipulációkat is szokott megosztani a követői nagy örömére. Ezúttal vízi szörnyeket vizionált a Bodrog folyó vizébe.
Vízi szörnyek a Bodrogban?
Szerintetek milyen faj lehet? - tette fel a kérdést.
A követők egyből vették a lapot, és nekiálltak viccelődni.
Uhhh.. megvagytok! Megint kirágtátok a kerítést? Gyertek csak vissza a helyetekre! - írta egy kommentelő.
