VÉDA-kamerákat telepítenek a veszélyes vasúti átjárókba – vajon Szabolcsba is jut belőlük?

VÉDA-kamerák a vasúti átjárókban

A MÁV-csoport és az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) akcióterve alapján a szabályszegések és a balesetek számának visszaszorítása érdekében – hazánkban először – VÉDA kamerarendszer épült ki Siófokon, a Szabadifürdőnél lévő vasúti átjáróban. A kamerák nemcsak a tilos jelzésen áthaladó járműveket rögzítik, hanem a gyorshajtást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, és sorompórongálás esetén is bizonyító erejű felvételeket készítenek. Ez jelentősen megkönnyíti a szabálysértők azonosítását és a kártérítési eljárások gyorsítását – számolt be honlapján a kezdeményezésről a vasúttársaság.

A MÁV és a rendőrség 50 veszélyes vasúti átjárót jelölt ki – pilot jelleggel hat helyen összesen tíz VÉDA-kamerát helyeznek ki, Szabadifürdőben már működik a rendszer

Fotó: MÁV-csoport

Hegyi Zsolt vezérigazgató akkor kiemelte: tizenhat éve nem történt baleset a MÁV hibájából vasúti útátjáróban, de a felelősség közös, így mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az átkelés biztonságos legyen.

Szeretnénk visszaszerezni a sorompó piros jelzésének presztízsét, ezért is dolgozunk közösen a rendőrséggel. A balesetek csökkentése mindannyiunk közös ügye, amelyhez a közlekedési morál javulása elengedhetetlen.

Óberling József rendőr ezredes, az ORFK-OBB ügyvezető elnöke hozzátette:

– Áttekintettük a közlekedési balesetek szempontjából veszélyes, vasúti átjáróval érintett helyszíneket. A MÁV-csoporttal közösen kijelöltünk 50 olyan vasúti kereszteződést, ahol a beavatkozás és az ahhoz kapcsolódó fejlesztés indokolt lehet. A vasúttársaság elsődlegesen hat csomópontban összesen tíz kamerát telepít, amelyek integrálnak a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat rendszerébe.

Kíváncsiak voltunk, hogy a nagyszabású fejlesztések érintik-e Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vasúti átjáróit, ezért megkerestük a MÁV-csoport sajtóosztályát, ahonnan a következő tájékoztatást kaptuk: