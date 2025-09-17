szeptember 18., csütörtök

Kevesebb vonatbaleset lesz?

10 órája

VÉDA-kamerákat telepítenek a veszélyes vasúti átjárókba – vajon Szabolcsba is jut belőlük?

Több vasúti átjáróba is VÉDA-kamerákat telepít a MÁV-csoport és az Országos Rendőr-főkapitányság. A cél a vonatbalesetek számának visszaszorítása – kíváncsiak voltunk, hogy Szabolcsba is jut-e a „kiemelt figyelemből”.

Munkatársunktól

A MÁV-csoport honlapján található országos adatok is beszédesek: a szerint 2025-ben eddig 42 vonatbaleset történt vasúti átjárókban, amelyekben tizenhárman vesztették életüket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több súlyos esetet jegyeznek, jelentős részük sajnos emberi mulasztás, figyelmetlenség, szabálytalanság miatt következett be. 

A vasúti átjáróban történt vonatbalesetek jelentős része emberi mulasztás miatt következik be.
Vonatbaleset: a március 20-ai tiszaeszlári ütközés során az autó vezetője a helyszínen életét vesztette
Fotó: Bozsó Katalin

Akcióterv készült a vonatbalesetek visszaszorítására

  • Március 2-án vonatnak ütközött egy személyautó Nyírbátorban, a Gyulaji utcában. A sofőrt a helyi tűzoltók feszítővágóval emelték ki a kocsiból, majd kórházba szállították, a vonaton körülbelül harmincan utaztak, mentesítő busz szállította őket tovább.
  • Március 20-án Tiszaeszlár közelében halálos vonatbaleset történt, személyvonat és autó ütközött össze. A gépjármű vezetője vélelmezhetően a tilos jelzés ellenére hajtott az átjáróba; a balesetet a mozdonyvezető nem tudta elkerülni, a motorkocsi kisiklott és felborult. A BZ motorvonaton 15 utas és a személyzet utazott, közülük többen megsérültek.
  • Május 5-én a Tiszalök határában egy traktor ütközött össze egy motorvonattal. A vonatbaleset vasúti átjáróban, a TSZ-telep közelében történt; a mezőgazdasági járművet vezető 60 év körüli férfit súlyos, életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba. Feltehetően nem vette figyelembe a KRESZ szabályait az andráskeresztes csomópontban, a karambol után a traktort mintegy 60–70 méteren tolta maga előtt a vonat. Azon huszonöten utaztak, mentesítő járat szállította őket tovább.

VÉDA-kamerák a vasúti átjárókban

A MÁV-csoport és az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) akcióterve alapján a szabályszegések és a balesetek számának visszaszorítása érdekében – hazánkban először – VÉDA kamerarendszer épült ki Siófokon, a Szabadifürdőnél lévő vasúti átjáróban. A kamerák nemcsak a tilos jelzésen áthaladó járműveket rögzítik, hanem a gyorshajtást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, és sorompórongálás esetén is bizonyító erejű felvételeket készítenek. Ez jelentősen megkönnyíti a szabálysértők azonosítását és a kártérítési eljárások gyorsítását – számolt be honlapján a kezdeményezésről a vasúttársaság.

A vasúti átjáróban történt vonatbalesetek jelentős része emberi mulasztás miatt következik be.
A MÁV és a rendőrség 50 veszélyes vasúti átjárót jelölt ki – pilot jelleggel hat helyen összesen tíz VÉDA-kamerát helyeznek ki, Szabadifürdőben már működik a rendszer
Fotó: MÁV-csoport

Hegyi Zsolt vezérigazgató akkor kiemelte: tizenhat éve nem történt baleset a MÁV hibájából vasúti útátjáróban, de a felelősség közös, így mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az átkelés biztonságos legyen. 

Szeretnénk visszaszerezni a sorompó piros jelzésének presztízsét, ezért is dolgozunk közösen a rendőrséggel. A balesetek csökkentése mindannyiunk közös ügye, amelyhez a közlekedési morál javulása elengedhetetlen.

Óberling József rendőr ezredes, az ORFK-OBB ügyvezető elnöke hozzátette: 

– Áttekintettük a közlekedési balesetek szempontjából veszélyes, vasúti átjáróval érintett helyszíneket. A MÁV-csoporttal közösen kijelöltünk 50 olyan vasúti kereszteződést, ahol a beavatkozás és az ahhoz kapcsolódó fejlesztés indokolt lehet. A vasúttársaság elsődlegesen hat csomópontban összesen tíz kamerát telepít, amelyek integrálnak a VÉDA Közúti Intelligens Kamerahálózat rendszerébe.

Kíváncsiak voltunk, hogy a nagyszabású fejlesztések érintik-e Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye vasúti átjáróit, ezért megkerestük a MÁV-csoport sajtóosztályát, ahonnan a következő tájékoztatást kaptuk: 

A VÉDA-kamerákat egyelőre pilot program keretében helyeztük ki. A program részeként jelenleg még tart a próbaüzem és az adatgyűjtés.

 

