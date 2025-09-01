szeptember 1., hétfő

Tanévnyitó a határvárosban

2 órája

Becsengettek a záhonyi Kandóban (fotókkal)

Címkék#Kandóban#vakáció#tanév

Hamar elröppent a nyár, hétfőn megtartották a 2025/2006-os tanévnyitót a záhonyi iskolában.

Munkatársunktól
Becsengettek a záhonyi Kandóban (fotókkal)

Valamivel több mint két hónappal ezelőtt  írtuk meg, hogy a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégiumban milyen megható módon búcsúztatták a tanévet. Hamar elröppent a nyár, hétfőn már megtartották a 2025/2006-os tanévnyitót.

Tanévnyitó a Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégiumban, Záhonyban

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

