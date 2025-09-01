Becsengettek a záhonyi Kandóban (fotókkal)

Valamivel több mint két hónappal ezelőtt írtuk meg, hogy a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégiumban milyen megható módon búcsúztatták a tanévet. Hamar elröppent a nyár, hétfőn már megtartották a 2025/2006-os tanévnyitót.