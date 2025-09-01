Tanévnyitó a határvárosban
14 perce
Becsengettek a záhonyi Kandóban (fotókkal)
Hamar elröppent a nyár, hétfőn megtartották a 2025/2006-os tanévnyitót a záhonyi iskolában.
Valamivel több mint két hónappal ezelőtt írtuk meg, hogy a Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégiumban milyen megható módon búcsúztatták a tanévet. Hamar elröppent a nyár, hétfőn már megtartották a 2025/2006-os tanévnyitót.
Tanévnyitó a Kandó Kálmán Technikum és Dr. Béres József Kollégiumban, ZáhonybanFotók: Bodnárné Varga Éva
Ezt ne hagyja ki!Bevásárlás
2 órája
Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: az Aldi és a Lidl is meghúzta, amit senki más! Ez a szabolcsiaknak is tetszeni fog
Ezt ne hagyja ki!Elkezdődött a tanév
4 órája
Rendőrök lepték el Nyíregyháza utcáit – fotókon és videón az akció, amit megérzett a város
Ezt ne hagyja ki!Kapunyitási pánik?
1 órája
Táskaellenőrzés, gyors fogmosás, és már el is indult a sulis kalandra a nyíregyházi Panna – fotókon, videón az első napja
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre