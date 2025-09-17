szeptember 17., szerda

Ella István Liszt-díjas orgonaművész lesz a vendég az evangélikus nagytemplomban

A zenés áhítat arra hív, hogy a zene és az ige segítségével elcsendesedjünk, hálát adjunk, és megnyíljunk Isten Szentlelke előtt.

Szon.hu

A Nyíregyházi Evangélikus Egyház szeretettel hívja és várja az érdeklődőket zenés áhítatra szeptember 21- én, vasárnap este 18 órától az evangélikus nagytemplomba. Ez alkalommal Ella István Liszt-díjas orgonaművész lesz a vendégünk – tájékoztatta szerkesztőségünket az evangélikus gyülekezet. 

 

Ella István 1947-ben született Veresegyházon, Budapest közelében. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Gergely Ferenc professzornál orgonálni, Vásárhelyi Zoltán professzornál pedig karvezetést tanult. 1971-ben diplomázott, majd Weimarban és Lipcsében folytatta tanulmányait Johannes Ernst Köhler (orgona és improvizáció), valamint Olaf Koch (karmester) professzoroknál. Karmesteri diplomáját 1974-ben szerezte meg Wittenbergben, ahol a Hallei Filharmonikus Zenekart vezényelte.

Orgonaművészként Ella István kiemelkedő nemzetközi díjakat mondhat magáénak:

1972: II. a Lipcsei Nemzetközi Bach versenyen
1974: I. a Linzi Nemzetközi Anton Bruckner versenyen
1976: I. a Brugge-i (Belgium) Nemzetközi Bach versenyen
1976-1986-ig a Corelli Kamarazenekar művészeti vezetője és szólistája, amely a barokk és klasszikus zeneszerzők műveit korhű hangszereken, historikus előadásmóddal szólaltatta meg.
1979-1984-ig Ella lstván a Székesfehérvári Szimfonikus Zenekarnál tölti be a vezető karmesteri posztot.
1975-1990 között az Országos Filharmónia szólistája. 1989-ben megalapította a Budapesti Bach Kórust, amelyet azóta is vezet.
Ella lstván sikerrel szerepelt szinte egész Európában, valamint Kanadában, Libanonban, Indiában, az USA-ban és lzraelben.
1999-ben Liszt-díjjal tüntették ki

 

