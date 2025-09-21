Programcunamival tarolt idén a Zoárd-napi Sokadalom Vásárosnaményban –Nézd meg a képeinket! (fotók)

A Zoárd-napok Vásárosnaményban hagyományőrzés és közösségi élmény. A rendezvény erősen hangsúlyozta a helyi hagyományokat: népművészeti bemutatók, kézműves kirakodóvásár, vásári forgatag, várta a látogatókat. A Zoárd-napi Sokadalom egyik fontos szerepe, hogy összefogja a város lakóit és a környékbeli településeket. Az estéket koncertek (KFT, Mentha Projekt), fellépők tették emlékezetessé, valamint látványos külsőségekkel bíró show-elemek (tüzes-íjász, levegő akrobata, tűz show) fokozzák az élményt. Tegnap itt írtunk róla.