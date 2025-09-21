szeptember 21., vasárnap

Programcunamival tarolt idén a Zoárd-napi Sokadalom Vásárosnaményban –Nézd meg a képeinket! (fotók)

Címkék#Zoárd-napi Sokadalom#hagyomány#Vásárosnaményban

Idén is hatalmas siker volt a vásárosnaményi Zoárd-napi Sokadalom, ahol a két nap alatt megszámlálhatatlan program várta a látogatókat.

Szon.hu
Programcunamival tarolt idén a Zoárd-napi Sokadalom Vásárosnaményban –Nézd meg a képeinket! (fotók)

Zoárd-napi Sokadalom 2025 Vásárosnaményban – programok, koncertek és családi élmények

Fotó: Bodnárné Varga Éva

A Zoárd-napok Vásárosnaményban hagyományőrzés és közösségi élmény. A rendezvény erősen hangsúlyozta a helyi hagyományokat: népművészeti bemutatók, kézműves kirakodóvásár, vásári forgatag, várta  a látogatókat. A Zoárd-napi Sokadalom egyik fontos szerepe, hogy összefogja a város lakóit és a környékbeli településeket. Az estéket koncertek (KFT, Mentha Projekt), fellépők tették emlékezetessé, valamint látványos külsőségekkel bíró show-elemek (tüzes-íjász, levegő akrobata, tűz show) fokozzák az élményt. Tegnap itt írtunk róla. 

Zoárd-napi Sokadalom Vásárosnaményban

Fotók: Bodnárné Varga Éva

Zoárd-napi Sokadalom

Fotók: Bodnárné Varga Éva


 

