Újra lesz Zsibvásár Záhonyban

Az első alkalom sikere után ismét megrendezik a Záhonyi Zsibvásárt – erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Helmeczi László, a város polgármestere. Az érdeklődők a rendezvényre elhozhatják nekik már felesleges, de másnak még értékes tárgyait, sőt a Zsibvásár remek beszélgetéseket, és igazi nosztalgiát is ígér az érdeklődőknek. Az esős időjárás miatt egyszer már elhalasztották a rendezvényt, de szeptember 21-én, vasárnap várják az érdeklődőket a GRF-parkoló területére.