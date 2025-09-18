Zsibvásár
1 órája
Újra lesz Zsibvásár Záhonyban
Érdekes portékák és remek beszélgetések várják az érdeklődőket.
Az első alkalom sikere után újra Zsibvásárt rendeznek a határvárosban
Fotó: Illusztráció: Lengyel Nóra
Az első alkalom sikere után ismét megrendezik a Záhonyi Zsibvásárt – erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Helmeczi László, a város polgármestere. Az érdeklődők a rendezvényre elhozhatják nekik már felesleges, de másnak még értékes tárgyait, sőt a Zsibvásár remek beszélgetéseket, és igazi nosztalgiát is ígér az érdeklődőknek. Az esős időjárás miatt egyszer már elhalasztották a rendezvényt, de szeptember 21-én, vasárnap várják az érdeklődőket a GRF-parkoló területére.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre