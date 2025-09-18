szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

22°
+20
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zsibvásár

1 órája

Újra lesz Zsibvásár Záhonyban

Címkék#nosztalgia#Záhonyi Zsibvásár#Helmeczi László

Érdekes portékák és remek beszélgetések várják az érdeklődőket.

Szon.hu
Újra lesz Zsibvásár Záhonyban

Az első alkalom sikere után újra Zsibvásárt rendeznek a határvárosban

Fotó: Illusztráció: Lengyel Nóra

Az első alkalom sikere után ismét megrendezik a Záhonyi Zsibvásárt – erről tájékoztatott hivatalos közösségi oldalán Helmeczi László, a város polgármestere. Az érdeklődők a rendezvényre elhozhatják nekik már felesleges, de másnak még értékes tárgyait, sőt a Zsibvásár remek beszélgetéseket, és igazi nosztalgiát is ígér az érdeklődőknek. Az esős időjárás miatt egyszer már elhalasztották a rendezvényt, de szeptember 21-én, vasárnap várják az érdeklődőket a GRF-parkoló területére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu