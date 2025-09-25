Többszázmilliós fejlesztés Érpatakon, erre még a miniszter is kíváncsi volt!

Egy megújult turisztikai szálláshely színesíti vármegyénk idegenforgalmi palettáját. A vidéki hangulatot adják az egységesen fehérre meszelt falak és a zsindelyes tetők. Mintha egy kis mesebeli falu lenne az Érpatakon található Zsindelyes Cottage. A vendégek igényeit kiszolgáló fejlesztéseket támogatásokból valósították meg: kapott forrást – összesen 316 millió forintot – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretéből, az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól és a magyar központi költségvetésből. A csütörtöki projektzáró ünnepségen részt vett Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és dr. Nagy István agrárminiszter is.

Átvágták a nemzeti színű szalagot: a Zsindelyes Cottage 316 millió forintból újult meg

Fotó: Sipeki Péter

Zsindelyes Cottage: múlt, jelen, jövő

tájház

pálinkatrezor

bővült a fogadó

sétány

napelempark

Ezekkel a fejlesztésekkel gazdagodott az érpataki Zsindelyes Cottage – többek közt ezekről is beszéltek a csütörtöki rendezvényen.

Jakab István szerint a hely szelleme igazán megindító, egyszerre tükrözi a jelent, de egyben a jövőt is, ám tisztelve a hagyományokat.

Hosszú folyamat, kemény küzdelem volt. Én lélekben a vármegye képviselője vagyok. Kellett az összefogás ehhez. Példát adunk, mutatunk, összetesszük a hátunkat és dolgozunk. Ez a dolgunk, ez a feladatunk. Ennek a vármegyének óriási értékei vannak, ezeket be kell mutatni. Ami volt, az kell a jelenhez, és ez a jövő értékeinek a bemutatása számára fontos.

fogalmazott az Országgyűlés alelnöke.

Nagy István agrárminiszter köszöntőjében a tiszteletét és megbecsülését fejezte ki a fejlesztést megvalósító Papp és a Kecskés család részére.

Minden tiszteletem azért, hogy értéket teremtettek, mind a mostani és a jövő generációja számára. A föld szeretetét nem lehet megtanulni. Szabolcsi alma, újfehértói meggy, ezek mind-mind vármegyei értékek. A Zsindelyes pedig egy fogalom, ami egyet jelent a vidék értékeinek és hagyományainak a megteremtésével, megélésével. Szívből gratulálok Papp Józsefnek, hogy a családi örökségből és a gyökerekből kiindulva megőrzi, fejleszti és továbbadja ezeket a hagyományokat.

- emelte ki az agrárminiszter.

Hozzátette, ha körbenézünk, nem csak egy vendéglátóhelyet látunk, hanem a természettel való együttélést, a hagyományok tiszteletét, és a közösség iránti elkötelezettséget. A helyben termelt alapanyagból ízletes fogások születnek, a zamatos szabolcsi gyümölcsökből szörpök, lekvárok és pálinkák.

A Magyar falu program milliárdjai

Dr. Nagy István azt mondta, a magyar kormány erősíti a vidéket, próbálja a vidéken élést támogatni, hiszen az összetartó közösséget is biztosít. A miniszter a Magyar falu programot is kiemelte, aminek keretében 2019 óta 1300 milliárd forintot fordítottak a falvak fejlesztésére, a kistelepülések megerősítésére.

Papp József, a Zsindelyes Cottage tulajdonosa köszönetet mondott a támogatásért, majd elmondta: a fejlesztés során épült egy tájház, egy pálinkatrezor, bővítették a fogadót, egy kis szigetet alakítottak ki egy látványkemencével, épült egy sétány, egy állatsimogató, létrehoztak egy napelemparkot és egy hőszivattyút is beszereltek.

Nagy lehetőség előtt a régió

Dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a vendégeket. Elmondta, mennyire hálás a kormányzatnak azért a támogatásért, amit eddig a térség kapott. Kiemelte, a térség nagy lehetőség előtt áll, a kormány pedig ebben nagyon sokat segít. A Debrecen és a Nyíregyháza közé tervezett vasútfejlesztés nagy lehetőséget biztosít a régió számára, külön kiemelve Érpatakot és Újfehértót. Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kiemelte, az érpataki beruházás komplex, hiszen erősíti a turizmust, az identitást, ahogy a foglalkoztatást is.