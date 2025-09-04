szeptember 4., csütörtök

Koncertek

1 órája

Zúzdával zárják a nyarat Záhonyban

Címkék#záhony#rock#koncert

Munkatársunktól
Zúzdával zárják a nyarat Záhonyban

A Radar nyitja a záhonyi nyárzáró rockestet

Fotó: Radar zenekar

Egész estés rockbulival zárják a nyarat Záhonyban szeptember 6-án, szombaton. A koncertek a Dr. Béres József Parkban lesznek, 19 órától a kisvárdai Radar lép színpadra, este fél kilenctől pedig a Pokolgép robbantja be a rockerek pogómotorját. 

 

